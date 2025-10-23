Was guter Kaffee über Unternehmen verrät

Besonders stolz ist Hamersky auf die familiäre Atmosphäre in der Kanzlei. Die regelmäßigen, ungezwungenen Kaffeepausen sieht sie als wichtigen Beitrag zu diesem positiven Umfeld. „Kaffeepausen fördern den Austausch untereinander und stärken damit auch das Team. Bei diesen Gesprächen lösen sich manche Themen noch schneller. Ganz nach dem Motto: Die besten Gespräche finden in der Küche statt“, meint die Steuerberaterin. Das Aufstehen vom Arbeitsplatz und die bewussten Pausen verändern darüber hinaus den Blickwinkel und geben neue Energie.

Neben dem guten Geschmack und der Möglichkeit, unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Stärkegrade auszuwählen, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt unter den Mitarbeitern. Auch die Studie bestätigt, dass der Trend beim Kaffeetrinken klar in diese Richtung geht: Rund jeder zweiten Person (43 Prozent) ist wichtig, dass Kaffeekapseln in recycelbaren Materialien verpackt sind. Fast ebenso wichtig ist, dass Kaffee aus nachhaltigem Anbau stammt. „Eine wichtige Frage ist, was mit den Kaffeekapseln passiert. Hier nutzen wir das Recyclingsystem und stellen damit sicher, dass sie nicht im Müll landen“, sagt Hamersky.

Doch der Wandel in der Kaffeekultur betrifft längst nicht nur die Büros. Auch in Gastronomie und Hotellerie wird Kaffee zunehmend als Qualitätsmerkmal wahrgenommen. Laut der Marketagent-Studie sehen mehr als 50 Prozent der Gäste guten Kaffee als Schlüssel zu einem gelungenen Restaurant- oder Hotelbesuch. 43 Prozent achten auf Kaffeemaschinen im Hotelzimmer, 41 Prozent darauf, ob recycelbare Verpackungen verwendet werden. Damit wird Kaffee auch im Tourismus zu einem Symbol für gelebte Nachhaltigkeit – und damit auch für den letzten, oft entscheidenden Eindruck beim Gast.

Die steigende Sensibilität für Herkunft und Verantwortung zeigt: Kaffee ist Teil eines größeren gesellschaftlichen Trends. Konsumenten wollen wissen, woher ihr Produkt stammt, wie es hergestellt wurde und welche ökologischen Spuren es hinterlässt. Unternehmen wiederum erkennen, dass bewusster Konsum nicht nur zur Umwelt, sondern auch zur Markenidentität passt. Eine glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie beginnt im Kleinen und reicht bis zur Kaffeekapsel.

Und somit ist Kaffee auch durchaus ein Puzzlestück für Unternehmen im „War for Talents“. Dazu meint Hamersky: „Ein guter Kaffee ist mehr als nur ein Getränk. Mit einem Kaffee beginnen gute Gespräche, und es ist ein täglicher kleiner Beitrag zur Zufriedenheit der Mitarbeiter.“