Klimaschutz in der Kapsel

Unterstützt werden dabei aktuell rund 168.000 Farmer:innen in 18 Ländern, die von über 860 lokalen Agronom:innen und Feldexpert:innen im Rahmen des AAA-Programms begleitet werden. Ziel ist es, Bodenqualität, Biodiversität und Wasserhaushalt langfristig zu sichern und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Kaffeekulturen gegenüber Wetterextremen zu erhöhen.

Ein zentrales Element dabei ist Agroforstwirtschaft: Auf den Farmen werden gezielt Obst- und Schattenbäume zwischen den Kaffeepflanzen angebaut. Das verbessert nicht nur das Mikroklima und schützt die Böden vor Erosion, sondern erhöht auch die Erträge und schafft zusätzliche Einkommensquellen, etwa durch den Verkauf von Früchten oder Holz. Gleichzeitig wird CO 2 im Boden gespeichert, was dem Klimaschutz unmittelbar zugutekommt.

Dabei steht nicht nur die Umwelt im Fokus. Auch soziale Aspekte spielen im AAA-Programm eine entscheidende Rolle: Schulungen, technische Beratung und finanzielle Unterstützung ermöglichen es den Farmer:innen, ihre Anbaumethoden zu verbessern, wirtschaftlich unabhängiger zu werden und die Lebensqualität in ihren Gemeinden zu steigern. In manchen Regionen werden auch Gesundheitsprogramme oder der Zugang zu Bildung für die Kinder der Kaffeebäuer:innen gefördert.

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt ein Projekt in Äthiopien: Dort hilft Nespresso in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern nicht nur bei der Umstellung auf Agroforstwirtschaft, sondern unterstützt die Farmer:innen auch beim Zugang zu nachhaltigen Wassersystemen. Die Kombination aus ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen zeigt Wirkung: höhere Erträge, stabilere Einkommen und ein spürbarer Zugewinn an Lebenssicherheit vor Ort.

Derzeit stammen bereits 83 Prozent des Nespresso-AAA-Kaffees von Farmen, die regenerative Landwirtschaft betreiben. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 95 Prozent steigen. In Regionen, in denen das AAA-Programm gerade erst eingeführt wird, unterstützt Nespresso die Farmer:innen beim Aufbau entsprechender Strukturen und Praktiken.

Um den Fortschritt messbar zu machen, setzt das Unternehmen künftig die Regenerative Coffee Scorecard der Rainforest Alliance ein. Sie bewertet fünf zentrale Bereiche: Boden, Wasser, Biodiversität, Pflanzenresilienz und Lebensgrundlagen – und soll als branchenweiter Maßstab dienen.

Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar: In der kolumbianischen Provinz Cauca hat Nespresso gemeinsam mit Partnern seit 2014 rund 1,4 Millionen Bäume gepflanzt. Auf den dortigen AAA-Farmen hat sich seither die Artenvielfalt der Vögel um zehn Prozent erhöht. Ein eindeutiger Indikator dafür, dass nachhaltiger Kaffeeanbau nicht nur den Menschen, sondern auch der Natur zugutekommt.