Nächster Schritt in der Vamed-Abwicklung: ÖBAG und B&C-Gruppe geben Beteiligungen ab

Auf die Übernahme des österreichischen Projektgeschäfts der Vamed-Gruppe durch die Baukonzerne Porr und Strabag im Mai folgen nun die nächsten Schritte in Richtung einer vollständigen Abwicklung des früheren Vorzeige-Gesundheitsunternehmens: Die Staatsholding ÖBAG und die B&C-Gruppe geben ihre Beteiligungen an der Vamed ab.

Die B&C-Gruppe gab nun bekannt, mit Stichtag 29. Mai 2024 ihren Minderheitsanteil von 10 Prozent an den deutschen Mehrheitseigentümer, den börsennotierten Krankenhausbetreiber Fresenius, verkauft zu haben. Gleichzeitig erklärte auch die Staatsholding ÖBAG, sich aus der Vamed zurückgezogen und ihren Anteil von 13 Prozent an Fresenius verkauft zu haben.

Wie die ÖBAG mitteilte, habe man sich mit Fresenius geeinigt, eine seit 1996 bestehende Call/Put-Option umzusetzen. "Über den Kaufpreis, der auf den Rahmenbedingungen der ursprünglichen Privatisierung basiert, wurde Stillschweigen vereinbart", hieß es in der Aussendung der ÖBAG.

"Mit diesem Schritt setzen wir auf die bereits 1996 vereinbarte Regelung zu unserem Ausstieg", erklärte ÖBAG-Chefin Edith Hlawati. "Dabei war uns wichtig, dass die Assets der Vamed an Partner verkauft werden, denen sowohl die heimischen Standorte an Thermenbetrieben sowie Reha-Einrichtungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Anliegen sind", so Hlawati weiter.

Der Ausstieg der B&C-Gruppe erfolgt ebenfalls im Zusammenhang mit dem vom Fresenius-Konzern eingeleiteten strukturierten Ausstieg aus der Vamed.