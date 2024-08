Vamed-Vorstand neu besetzt: Moritz Gärtner übernimmt als CEO

Der Wiener Gesundheitskonzern Vamed, dessen geplanter Verkauf des Reha-Geschäftes an das französische Private-Equity-Unternehmen PAI hierzulande für politisches Gewitter sorgt, hat eine umfangreiche Personalie bekannt gegeben: Klaus Schuster und Frank-Michael Frede legen ihre Vorstandsmandate zurück. Den Chefposten der Vamed AG hat Moritz Moritz Gärtner übernommen, der bereits seit 15. August 2023 im Vamed Vorstand und dort für das neu eingerichtete Ressort „Corporate Development“ verantwortlich war.

Neu im Vamed-Vorstand ist Milan Manduch, er wirkt nun als COO der neu geschaffenen Operational Excellence. Im dreiköpfigen Vorstandsteam der Vamed agieren somit seit 1. August Gärtner als CEO, Andreas Wortmann als CFO und Manduch als COO.

Der Vamed-Konzern mit rund 20.000 Mitarbeitern wurde im Mai von der Mutter Fresenius filetiert und auf unterschiedliche Unternehmen aufgeteilt worden. So erwarben die beiden Baukonzerne Porr und Strabag Anteile an mehreren Thermen in Österreich, die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien) sowie das österreichische Vamed-Projektgeschäft. Die Private-Equity-Firma PAI Partners übernahm 67 Prozent am Vamed-Rehabilitationsgeschäft. Die restlichen 33 Prozent bleiben bei Fresenius.