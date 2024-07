Fresenius lässt Missstände bei Vamed aufarbeiten

Der frühere Vorzeige-Gesundheitskonzern Vamed, in dem zuletzt rund 20.000 Mitarbeiter beschäftigt waren, wird wie berichtet vom Mehrheitseigentümer Fresenius filetiert und auf unterschiedliche Unternehmen aufgeteilt.

Zu den neuen Eigentümern von Teilbereichen gehören die Baukonzerne Porr und Strabag, die Anteile an mehreren Thermen in Österreich, die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien) sowie das österreichische Vamed-Projektgeschäft übernommen haben. Die Private-Equity-Firma PAI Partners übernahm 67 Prozent am Vamed-Rehabilitationsgeschäft. Die restlichen 33 Prozent bleiben bei Fresenius.