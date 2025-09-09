Übernahme von Admiral durch Tipico abgeschlossen

Der Sportwettenanbieter Tipico hat Admiral Österreich vom Glücksspielkonzern Novomatic übernommen. Die Transaktion sei erfolgreich abgeschlossen worden, schrieb Novomatic in einer Aussendung am Montag. Zuvor hatte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Transaktion unter Auflagen genehmigt, unter anderem muss Tipico 20 Wettshops hierzulande verkaufen. Die verbleibenden Tipico-Shops werden zukünftig unter der Marke Admiral betrieben, teilte Tipico mit.

„Der Abschluss dieser Transaktion markiert einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie mit klarem Fokus auf internationale Wachstumsmärkte“, sagt Stafn Krenn, Vorstand der Novomatic AG: „Admiral hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem etablierten Marktführer entwickelt. Wir freuen uns, mit Tipico einen starken und verlässlichen Technologiepartner gefunden zu haben, der das Unternehmen in Österreich erfolgreich weiterführen wird.“