Novomatic: Mehr Umsatz, weniger Gewinn

Der Glücksspielkonzern Novomatic hat 2024 Wertminderungen in Millionenhöhe vorgenommen. Operativ, so das Unternehmen, läuft das Geschäft aber sehr gut.
Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic konnte seinen Umsatz Im Vorjahr von 3,25 Milliarden auf 3,45 Milliarden Euro steigern, der Gewinn des Unternehmens war aber rückläufig, zeigt ein Blick ins Firmenbuch. Das Jahresergebnis 2024 fällt mit 77,2 Millionen Euro deutlich geringer aus als jenes von 2023 (127,4 Mio. €). In der AG wurde mit minus 104 Millionen Euro sogar ein negatives Ergebnis eingefahren. „Aufgrund von einmaligen Bewertungseffekten, die das Ergebnis temporär belasteten, fiel das Konzernjahresergebnis geringer aus als in der Vorperiode. Auch im Einzelabschluss führten einmalige negative Bewertungseffekte auf Finanzanlagen (außerplanmäßige Abschreibungen) zu einem Rückgang des Ergebnisses“, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Allerdings hätte man auf EBITDA-Basis mit 0,8 Milliarden Euro das beste Ergebnis und einen Rekordumsatz erzielt. Im Firmenbuch heißt es dazu weiter: „Die Wertminderung im Geschäftsjahr 2024 kann im Wesentlichen auf negative Ergebniseffekte aus nachteiligen Gesetzesänderungen sowie einer verschärften Konkurrenzsituation in einzelnen Regionen zurückgeführt werden.“ Diese Gesetzesänderungen, so die Novomatic, würden insbesondere Gesellschaften in einzelnen CEE-Regionen betreffen.
Üppige Dividende
Dennoch fällt die Dividende des im mehrheitlichen Eigentum von Gründer Johann Graf stehenden Unternehmens kräftig aus: 50 Millionen Euro haben sich die Aktionäre heuer insgesamt ausschütten lassen. Der Großteil davon, 38,8 Millionen Euro, fließt auf Grafs Konto, der Rest geht an seine Söhne und Manager von Novomatic. Letztes Jahr hat das Unternehmen 65 Millionen Euro an Dividenden ausgezahlt.