Novomatic: Mehr Umsatz, weniger Gewinn

Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic konnte seinen Umsatz Im Vorjahr von 3,25 Milliarden auf 3,45 Milliarden Euro steigern, der Gewinn des Unternehmens war aber rückläufig, zeigt ein Blick ins Firmenbuch. Das Jahresergebnis 2024 fällt mit 77,2 Millionen Euro deutlich geringer aus als jenes von 2023 (127,4 Mio. €). In der AG wurde mit minus 104 Millionen Euro sogar ein negatives Ergebnis eingefahren. „Aufgrund von einmaligen Bewertungseffekten, die das Ergebnis temporär belasteten, fiel das Konzernjahresergebnis geringer aus als in der Vorperiode. Auch im Einzelabschluss führten einmalige negative Bewertungseffekte auf Finanzanlagen (außerplanmäßige Abschreibungen) zu einem Rückgang des Ergebnisses“, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Allerdings hätte man auf EBITDA-Basis mit 0,8 Milliarden Euro das beste Ergebnis und einen Rekordumsatz erzielt. Im Firmenbuch heißt es dazu weiter: „Die Wertminderung im Geschäftsjahr 2024 kann im Wesentlichen auf negative Ergebniseffekte aus nachteiligen Gesetzesänderungen sowie einer verschärften Konkurrenzsituation in einzelnen Regionen zurückgeführt werden.“ Diese Gesetzesänderungen, so die Novomatic, würden insbesondere Gesellschaften in einzelnen CEE-Regionen betreffen.