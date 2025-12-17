Ex-Ministerin Hammerschmid ist neue Bundestheater-Holding-Chefin

Die neue Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding ist ehemalige Ministerin und Rektorin, verfügt aber über keine Leitungserfahrung in der Theater- und Musiktheaterszene: Die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ist am Mittwoch von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) als Nachfolgerin des seit 2016 amtierenden Geschäftsführers Christian Kircher vorgestellt worden. Sie wird die Holding ab 1. April 2026 für fünf Jahre leiten.

Es sei eine „Entscheidung für Expertise und Kompetenz“ und „ein klares Zeichen für Kunst und Kultur, für Professionalität und für Gleichstellung“, sagte Babler bei der Präsentation. „Sie weiß, was künstlerische Freiheit braucht und was wirtschaftliche Stabilität verlangt.“ Mit der ersten Frau an der Spitze der Bundestheater solle auch „eine Zeitenwende spürbar werden“. Hammerschmid habe sich oftmals in männerdominierten Branchen durchgesetzt und habe „bewiesen, dass sie komplexe, große Organisationen führen kann“: „Wir wollen keine gläsernen Decken, sondern die besten Köpfe. Liebe Sonja, du bist die richtige Person am richtigen Ort!“

Die Oberösterreicherin Sonja Hammerschmid (57) ist studierte Molekularbiologin, kam über Forschung und Forschungsmanagement 2010 an die Spitze der Veterinärmedizinischen Universität Wien und wurde als erste Frau auch Chefin der Universitätenkonferenz (uniko). 2016 wechselte sie vom Rektorat der Vetmed als Bildungsministerin in die von SP-Kanzler Christian Kern geführte Bundesregierung, wo sie bis Mitte Dezember 2017 blieb und danach Nationalratsabgeordnete und SP-Bildungssprecherin war. 2021 schied Hammerschmid aus der Politik aus, wurde Director Research and Development der Gropyus AG und zog in den Aufsichtsrat des österreichischen Mautsystemanbieters Kapsch TrafficCom ein. Im Kulturbereich hatte bzw. hat sie Funktionen u.a. im Aufsichtsrat der Kunsthalle Wien, im Vorstand des Leopold Museums und im Kuratorium des Naturhistorischen Museums inne. Für die Rektorate der Universität Salzburg und der Kunstuniversität Linz hatte sie sich vergeblich beworben.