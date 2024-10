Signa-Promis sollen zurückzahlen

Einfache Mitglieder wie Robert Peugeot, ein Spross der gleichnamigen Autodynastie und einer der reichsten Franzosen, Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn, Ex-Bank-Austria-Chef Karl Samstag und Ex-RBI-CEO Karl Sevelda oder der langjährige Signa-Topmanager Christoph Stadlhuber erhielten für die Sitzungen gut 50.000 Euro im Jahr. Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Gusenbauer und sein Stellvertreter, der einstige Casinos-Boss Karl Stoss, kassierten deutlich mehr.

Sie alle verweisen auf die testierten Bewertungsgutachten für die Signa-Prime-Immobilien, die im Jahr 2022 noch keinerlei Anlass gegeben hätten, eine Insolvenzgefahr in Betracht zu ziehen. Entscheiden wird sich die Sache vor Gericht.

Auch die Aufsichtsräte der Signa Development Selection werden höchstwahrscheinlich demnächst ein ähnliches Schreiben der dortigen Sanierungsverwalterin Andrea Fruhstorfer erhalten. Dabei geht es um rund 580.000 Euro für sechs Aufsichtsräte. Bis auf Stoss und Samstag betrifft das ebenfalls alle der genannten Personen.

Bei Ex-SPÖ-Kanzler Gusenbauer, der in beiden Gesellschaften als Präsident fungierte, würde sich die Rückforderung damit auf rund eine halbe Million Euro summieren; bei den anderen Zweifach-Aufsichtsräten auf über 100.000 Euro.

Karl Stoss droht indes noch anderes Ungemach. Er kassierte Ende 2023 für den Rückverkauf von 11.500 internen Prime-Aktien an die Signa Gruppe 943.000 Euro. Auch diese Zahlung könnte Norbert Abel anfechten. Aus einem aktuellen Bericht des Verwalters geht hervor, dass er alles in allem knapp 15 Millionen Euro von ehemaligen Signa-Organen zurückhaben will, wobei der Großteil Ex-Manager betrifft. 13 Klagen sind in Vorbereitung, eine Verhandlung läuft.