Beim Immobilien- und Handelsunternehmen Signa des Tirolers René Benko ist nicht nur die wichtige Sparte der Bestandsimmobilien, Signa Prime, tief im Minus - nach Informationen des deutschen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" verbucht auch die hauseigene Entwicklungsgesellschaft Signa Development hohe Verluste.

Signa hat dazu bisher keine weitere Stellungnahme gegenüber der APA abgegeben. Derzeit liefen "sehr verantwortungsvoll geführte Gespräche mit Stakeholdern, die uns zuversichtlich stimmen, gute Lösungen zu finden", hatte ein Signa-Sprecher in einem angefragten Statement zum 2 Mrd. Euro schweren Finanzierungsbedarf bis Mitte 2024 Donnerstagvormittag betont.

Das Unternehmen habe sich in den vergangenen Tagen an Investoren gewandt, um in den kommenden Monaten bis zu 2 Mrd. Euro aufzubringen, berichtete "Bloomberg" unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Es seien zahlreiche organisatorische, strukturelle und personelle Prozesse in Gang gesetzt worden, die dazu dienten, die Signa-Gruppe zu stützen und nachhaltig sowie auf Dauer zu stabilisieren. Dies umfasse sowohl den Immobilien- als auch den Handelsbereich.

Die Signa-Gruppe beauftragte vergangene Woche den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz damit, den Konzern zu restrukturieren. Geiwitz, der mit dem Immobilienkonzern auch bereits in der Vergangenheit zu tun hatte, will laut Finanznachrichtenagentur "Bloomberg" bis Ende November einen ersten Plan vorlegen.