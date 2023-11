Auch Anton Schlecker sei einer dieser eigenwilligen Unternehmer gewesen, weshalb in der (deutschen) Öffentlichkeit der Name Geiwitz oft automatisch mit dem Begriff Insolvenzverwalter verknüpft werde. Man erinnere sich an die Schlecker-Insolvenz und die 25.000 "Schlecker-Frauen", die letztlich ihren Job verloren hätten. "Super frustrierend" sei das, sagte Geiwitz damals im Gespräch mit der "FAZ", als 2012 die Lichter endgültig ausgegangen waren in den deutschen Schlecker-Geschäften. Benko ist laut "FAZ" nun wieder eine dieser besonderen Persönlichkeiten im Leben von Geiwitz.

Im Gespräch mit der "FAZ" sagte Geiwitz den Angaben zufolge einmal von sich selbst, im Mittelpunkt seiner Arbeit stehe immer die mögliche Fortführung des Unternehmens - eine durchaus ungewöhnliche Position für einen, der von den Gerichten bestellt wird, um dafür zu sorgen, dass die Gläubiger eines insolventen Unternehmens zu ihrem Recht kommen. Vermutlich sei diese Haltung ein Ergebnis seiner eigenen Sozialisierung. Geiwitz komme selbst aus einer Unternehmerfamilie, habe schon seit seiner Schulzeit die entscheidenden Fachmessen besucht und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau studiert. Nach dem Diplom habe er sich als 24-Jähriger aber nach kurzer Zeit im elterlichen Betrieb dagegen entschieden, das Familienunternehmen weiter fortzuführen.

Das entscheidende Gespräch mit seinem Vater bezeichnete er laut "FAZ" einmal als das schwierigste in seinem Leben. Letztlich habe es ihn zum Beruf des Insolvenzverwalters geführt, weil er vom Vater den Auftrag bekommen habe, für den Verkauf des Familienunternehmens die Hilfe des befreundeten Wirtschaftsprüfers und Insolvenzverwalters Werner Schneider in Anspruch zu nehmen. Ein Begleiter bis heute: Das Unternehmen mit nunmehr 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das hinter dem Namen "des oft schon als Heilsbringer attribuierten Geiwitz" steht, heißt Schneider Geiwitz & Partner. Eine Kanzlei, deren Namensgeber keine Juristen seien, obwohl das für Insolvenzverwalter das Übliche wäre und die Kanzlei auch längst dieser Spezialisierung entwachsen sei, hieß es in der Zeitung weiters.