„Hallo, ich bin Manfred“, stellt sich der neue CEO auf dem Werksgelände in Wimpassing vor, dem ältesten Semperit-Standort. Der Gummikonzern wird von vielen immer noch mit der Herstellung von Reifen assoziiert, das Geschäft wurde aber bereits vor vielen Jahren an die deutsche Continental verkauft.

Was heute hier hergestellt wird, präsentiert Stanek auf einem Rundgang: Industrie- und Hydraulikschläuche, Handläufe für Rolltreppen und Seilbahnringe. „Wir haben jetzt viel schwarzen Gummi gesehen“, formuliert er salopp: Die Rico-Gruppe, die seit 2023 zu Semperit gehört, sei ganz anders. Das oberösterreichische Unternehmen produziere hochautomatisiert kleinste Silikonteile, die in Duschköpfen, in Hörgeräten oder in Autos zum Einsatz kämen. Das Stammwerk in Thalheim habe er bereits besichtigt – wie übrigens auch alle anderen Semperit-Standorte in Europa und den USA. Asien habe er sich für September und Oktober aufgehoben. So weit, so klassisch der Start als Vorstandschef eines 200 Jahre alten Industriekonzerns mit weltweiter Präsenz, der unter der Wirtschaftsflaute leidet und nicht so richtig zur Ruhe kommt.

Der 56-jährige Stanek ist der dritte externe Semperit-Vorstandschef in neun Jahren. Martin Füllenbach, ein deutscher Manager und ehemaliger Hauptmann, leitete den Industriekonzern ab 2017 vier Jahre und sechs Monate, bevor er sein Mandat überraschend zurücklegte. Sein Nachfolger, der gebürtige Oberösterreicher Karl Haider, verlängerte seinen Vorstandsvertrag nach drei Jahren nicht und übergab diesen März an den gebürtigen Wiener. „Es ist nie leicht, wenn jemand geht und jemand Neuer kommt. Ich habe daher von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass wir als Vorstands- und Führungsteam zusammenwachsen und auch emotional ankommen“, sagt Stanek, verheiratet mit einer Brasilianerin und Vater von drei Kindern.

Dass er von seiner Familie in der Begrüßungsrede erzählte, sorgte bei manchen Mitarbeitenden für leichtes Erstaunen. Es vermittelte aber einen guten ersten Eindruck, wie der Neue agiert: nahbar, hemdsärmelig und per Du mit Lehrlingen, Werksleitern und Vorstandskollegen. Stanek selbst beschreibt sich als jemand, „der wirklich sehr gerne arbeitet“. Und Birgit Noggler, Vertreterin des Mehrheitseigentümers B&C im Aufsichtsrat, spricht von „einem modernen Manager, was Führungsstil, Teambuilding, Werte und Visionen“ angeht. Aus Sicht von Branchenexperten hat er in seiner Zeit bei der Greiner Gruppe gezeigt, dass er Wachstumsstorys schreiben kann.