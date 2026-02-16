Rauch Fruchtsäfte baut Produktion in Vorarlberg aus

Die Baupläne des Vorarlberger Getränkeherstellers Rauch für eine neue Produktionsstätte in Nüziders (Bezirk Bludenz) stehen kurz vor der Umsetzung. Einer Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz zufolge ist die mündliche Verhandlung unter anderem für die Erteilung der Baubewilligung am 24. Februar angesetzt. Baubeginn soll noch im Frühjahr 2026 sein, eine stufenweise Inbetriebnahme ist ab 2028 geplant, wie Rauch informierte. 150 neue Arbeitsplätze werden entstehen.

Ein Baubeginn für 2026 war schon beim Erwerb des 4,5 Hektar großen Gelände angekündigt worden, das dem Unternehmen Frigo gehört hatte. Laut Geschäftsführer Jürgen Rauch ist vorgesehen, „eine der modernsten Getränkefabriken weltweit“ zu errichten. Produktion und Logistik würden an einem Ort gebündelt, was zu einer deutlichen Reduktion der Transportfahrten führe. Durch kompakte, mehrstöckige Bauweise halte man den Flächenverbrauch gering. Laut Rauch erfolgt der Anschluss an das bestehende Stammwerk auf dem Nachbargrundstück über einen Tunnel und eine Palettenbrücke über die Straße. Das Industriegelände verfügt über einen direkten Bahnanschluss.