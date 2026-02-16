Rauch Fruchtsäfte baut Produktion in Vorarlberg aus

Rauch will seine Kapazitäten in Vorarlberg erweitern. Ab 2026 wird ein neuer Produktionsstandort entstehen. 150 neue Arbeitsplätze sollen damit geschaffen werden.
Die Baupläne des Vorarlberger Getränkeherstellers Rauch für eine neue Produktionsstätte in Nüziders (Bezirk Bludenz) stehen kurz vor der Umsetzung. Einer Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz zufolge ist die mündliche Verhandlung unter anderem für die Erteilung der Baubewilligung am 24. Februar angesetzt. Baubeginn soll noch im Frühjahr 2026 sein, eine stufenweise Inbetriebnahme ist ab 2028 geplant, wie Rauch informierte. 150 neue Arbeitsplätze werden entstehen.
Ein Baubeginn für 2026 war schon beim Erwerb des 4,5 Hektar großen Gelände angekündigt worden, das dem Unternehmen Frigo gehört hatte. Laut Geschäftsführer Jürgen Rauch ist vorgesehen, „eine der modernsten Getränkefabriken weltweit“ zu errichten. Produktion und Logistik würden an einem Ort gebündelt, was zu einer deutlichen Reduktion der Transportfahrten führe. Durch kompakte, mehrstöckige Bauweise halte man den Flächenverbrauch gering. Laut Rauch erfolgt der Anschluss an das bestehende Stammwerk auf dem Nachbargrundstück über einen Tunnel und eine Palettenbrücke über die Straße. Das Industriegelände verfügt über einen direkten Bahnanschluss.
Hohe Umwelt- und Effizienzstandards
Man wolle überdies hohe Umwelt- und Effizienzstandards umsetzen, betonte Rauch. Der Wasserbedarf soll im Rahmen bestehender Genehmigungen bleiben. Man setze auf hocheffiziente Anlagen, begrünte Dachflächen, Photovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen, so der Getränkehersteller.
Rauch Fruchtsäfte mit Sitz in Rankweil (Bezirk Feldkirch) hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzrekord von 1,77 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent) erzielt, die Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor. Weltweit werden etwa 3.000 Mitarbeitende beschäftigt, in Europa und den USA werden 16 Werke und acht Niederlassungen betrieben.