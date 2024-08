Post CEO Georg Pölzl: "Der Glaube, dass alles gut ist wird bald einmal erlöschen"

Georg Pölzl :

Die Menschen im Unternehmen, die gesamte Organisationsentwicklung, die Veränderung in der Unternehmenskultur. Das fängt immer bei der Spitze an und muss alle erfassen bis hin zu den Menschen an der Kundenfront und in der Zustellung. Das Mindset einer damals sehr formalen, behördenähnlichen Organisation hat sich sehr gut in Richtung eines innovationsfreudigen Serviceunternehmens entwickelt.