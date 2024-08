Post-Chef Pölzl verabschiedet sich mit kräftigem Halbjahresgewinn

Mit 52 Jahren ging es der erfolgreiche Mobilfunk-Manager Georg Pölzl (67) noch einmal neu an. Der Steirer, Absolvent der Montanuniversität in Leoben, verließ den Chefsessel bei T-Mobile Deutschland und zog in die Chefetage der Postzentrale in Wien. Der Umbau von einem groß dimensionierten Staatsbetrieb in eine teilstaatliche börsennotierte Gesellschaft war voll im Gange und Pölzl ging als ehemaliger McKinsey-Berater engagiert zu Werke.

Aus zahlreichen Post-Filialen wurden Postpartner in Form von Lebensmittelhändlern und Handyshops, der neue Fokus lag nicht mehr auf dem schrumpfenden Briefmarkt, sondern dem kräftig anlaufenden Online-Handel inklusive Paketflut. Dazu kamen abgespeckte Kollektivverträge für Neueinsteiger und das umstrittene Engagement bei Aras Kargo in der Türkei.

Die weitere Expansion am Bosporus stockte am Widerstand der damaligen türkischen Eigentümerfamilie, wobei zeitweise harte Bandagen angelegt wurden. Aber Pölzl blieb beharrlich, mittlerweile ist die türkische Tochter ein wesentlicher Umsatzbringer für die Wiener Post. Und auch die Bank99 brachte er - trotz Marktstart zum Beginn der Corona-Pandemie - auf den Weg.

Die Seitenblicke waren nie das Metier des technikverliebten Managers, auch von der Politik hielt sich der als ÖVP-nahe geltende Top-Manager öffentlich fern - trotz des sehr politnahen Jobs beim teilstaatlichen Betrieb. Dass sein Herz für freies Unternehmertum schlägt und die Teilprivatisierung der Post in seinen Augen eine Erfolgsstory ist, verhehlte er nicht. Da passt es auch, dass er am Mittwoch bei seiner Abschiedspressekonferenz meinte: "Den Wohlstand muss man erwirtschaften."

Gleichzeitig baute er die Post in ein "grünes" Unternehmen um, am sichtbarsten in der großen E-Auto-Flotte des Unternehmens. Er selber wird nun in der Pension vermehrt auf den Wind setzen und sich seinem Hobby, dem Segeln, hingeben. Ein bisschen dauert es aber noch, Zepter-Übergabe an seinen Nachfolger Walter Oblin ist Ende September.