Führungswechsel bei der Österreichischen Post: Walter Oblin wird im Oktober Generaldirektor

Oblin übernimmt ein gut aufgestelltes und ertragreiches Unternehmen. Trotz schwieriger Umstände ist es der Post AG in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 gelungen, in den Geschäftsfeldern der Paketzustellung und der Finanzdienstleistungen weiter zu wachsen und dadurch den Rückgang bei den Brief- und Werbesendungen zu kompensieren.

Die Umsatzerlöse des Konzerns verbesserten sich in den ersten drei Quartalen 2023 um 8,5% auf 1.969,3 Mio EUR. Davon entfiel mehr als die Hälfte auf (1.009,1 Mio. €) auf die Division Paket & Logistik (+ 16,6% Umsatz). In der Division Brief & Werbepost ging der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2023 dagegen um 2,3 % auf 866,7 Mio. € zurück. Das starke Umsatzplus in der Division Filiale & Bank (+39,3 %) ist auf das geänderte Zinsumfeld zurückzuführen.

Die Österreichische Post AG ist zu 52,8 % im Besitz der staatlichen Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG), die restlichen Anteile des börsennotierten Unternehmens (ISIN AT0000APOST4) befinden sich im Streubesitz (private und institutionelle Investoren.