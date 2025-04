Prominente Neuzugänge im Porr-Aufsichtsrat

Während beim Konkurrenten Strabag Anfang der Woche der neue CEO Stefan Kratochwill im Mittelpunkt stand, richteten sich die Augen bei der Porr-Hauptversammlung am Dienstag auf den Aufsichtsrat des – ebenso wie die Strabag – börsenotierten Baukonzerns.

Neu eingezogen in das Gremium ist die Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Henrietta Egerth. Sie ist auch trend-Kolumnistin. In einer Nachricht auf dem Social-Media-Portal LinkedIn schreibt sie, dass sie in ihrer neuen Rolle gemeinsam mit dem Porr-Team die Themen „Innovation, Forschung und Nachhaltigkeit" einbringen wolle.

Ebenfalls neu gewählt wurde Axel Melchior, unter Sebastian Kurz Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär der ÖVP. Melchior ist nach seinem Ausscheiden aus der Politik an die IGO Industries angedockt, wo er seit Jahresbeginn als Prokurist aufscheint. Die IGO Industries ist in einem Syndikat mit Porr-CEO Karl-Heinz Strauss Mehrheitseigentümerin des Unternehmens. Sie befindet sich im Besitz der Familie Ortner.