Plasser & Theurer: Innovation auf Schiene gebracht

Technologischer Fortschritt aus Tradition, dafür steht die mehr als 70-jährige Firmengeschichte von Plasser & Theurer, dem globalen Weltmarkt- und Technologieführer bei Gleisbaumaschinen. Das Familienunternehmen aus Oberösterreich ist ein klassischer Hidden Champion: Selbst die unübersehbaren riesigen Umbauzüge auf den Eisenbahntrassen, „eine Industrieanlage auf Schienen“, so Bernhard Antony, Leiter der strategischen Produktentwicklung von Plasser & Theurer, werden meist der Baufirma zugerechnet, die aber der Kunde ist und nicht der Hersteller. Firmengründer waren 1953 Franz Plasser und Josef Theurer, der nach dem Tod des Geschäftspartners das Unternehmen jahrzehntelang prägte und seinen Enkelsohn Johannes Max-Theurer schon in dessen jungen Jahren als Nachfolger in die Geschäftsleitung bestellte.

„Wir glauben mehr denn je an das System Bahn. Unsere Kunden und wir sind Teil dieses Systems und wollen zu dessen Erfolg beitragen“, so Johannes Max-Theurer auf der Unternehmenswebsite. Grundsätzlich fokussiert sich die Kommunikation auf die Fachöffentlichkeit und auf die Fachpresse, für die tief fundierte Expertise, auf beste Technikerart präzise aufbereitet, sachlich präsentiert wird. Die grundlegende Innovationsstrategie hinter den vielfältigen, multidisziplinären Entwicklungen und Lösungen erklärt Antony: „Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir weltweit der einzige Komplettanbieter von Maschinen und Technologien für Fahrwegbau und -instandhaltung für das Gesamtsystem Eisenbahnweg von Untergrund bis Oberleitung sind. Diese Stellung wollen wir behalten.“ Zahlreiche Entwicklungen auf allen Gebieten sichern die Position. Zugleich baut man Customer Services massiv aus, um bei Infrastrukturanbietern und Baufirmen erster Ansprechpartner für die lebenslange Betreuung der Gleisbaumaschinen zu sein.

„Entwicklungszeiten im System Bahn sind lang“, erklärt Experte Antony. Prioritäten und Anforderungen seien global durchaus unterschiedlich: „Man muss auch Kulturen verstehen.“ Welche Projekte wo ausgeführt werden, wird daher immer mit den 22 internationalen Partnerfirmen entschieden. Maschinen für den US-Markt sind eher überraschend klein. Hintergrund: Gleisstopfmaschinen fahren dort nicht auf der Schiene, sondern auf dem Lkw zum Einsatzort. Dies erlaubt maximale Flexibilität. In Japan hat dagegen schnellste Wiederinbetriebnahme nach Instandhaltungen Priorität, Kunden ordern daher Hochleistungsmaschinen. CO2-Reduktion hat speziell in Europa hohen Stellenwert. Mit Hybridmaschinen Oberleitungsstrom statt Diesel zu nutzen, ist zum Wohle von Mitarbeitern und Anrainern auch deutlich leiser, zumal an Bahnstrecken aus Verfügbarkeitsgründen oft nachts gearbeitet wird. In Tunneln wie auf der Koralmstrecke nutze man zudem auch bereits mit Batterietechnik betriebene Maschinen, berichtet Antony.