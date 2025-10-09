Waffenhersteller Glock 2024 mit weniger Umsatz und Gewinn

Firma Glock in Ferlach in Kärnten©APA/GERT EGGENBERGER
Die Erlöse des Waffenherstellers schrumpften um 89 Millionen Euro, der Gewinn halbierte sich beinahe.
Der österreichische Pistolenhersteller Glock hat 2024 deutlich weniger Umsatz und Gewinn erzielt als 2023 sowie rund 130 Stellen abgebaut. Die Erlöse schrumpften um 89 Mio. Euro auf 380 Mio. Euro, der Gewinn halbierte sich beinahe, von 72 Mio. Euro 2023 auf 39 Mio. Euro. Das geht aus dem am Donnerstag im Firmenbuch veröffentlichten Jahresabschluss hervor. 40 Mio. Euro wurden an die Gesellschafter, die Erbin Kathrin Glock und die Glock Privatstiftung, ausgeschüttet.
Für 2025 rechnet das Unternehmen mit konstanten Umsätzen, aber weniger Gewinn. "Die Ertragslage wird voraussichtlich durch die angespannte Situation mit Bezug auf die Einführung von zusätzlichen Zöllen in den USA belastet", heißt es im Lagebericht. Die Vereinigten Staaten sind Glocks wichtigster Absatzmarkt.
Aufsichtsratsvorsitzende der Glock GmbH ist Kathrin Glock. Ihr Ehemann Gaston Glock, Entwickler der weltbekannten Glock-Pistole und Firmengründer sowie jahrzehntelanger Chef, ist Ende 2023 im Alter von 94 Jahren verstorben. In Folge dessen wurde die Geschäftsführung im März 2024 durch Urs Breitmaier erweitert.
Gaston Glock
Glock-Gründer Gaston Glock ist einer der 55 trend-Legenden. Hier lesen Sie ein Porträt über den Waffenhersteller.
Keine Entlastung für langjährigen Geschäftsführer
Der langjährige Geschäftsführer Günter Gigacher hingegen schied Anfang 2025 aus. Gigacher wurde für 2024 keine Entlastung erteilt - „aufgrund der nach wie vor mangelnden Informationslage und eines daraus möglicherweise resultierenden Schadens für die Gesellschaft und die Marke Glock“, wie es im Protokoll der Generalversammlung, die Ende Juni in der Firmenzentrale in Ferlach in Kärnten stattfand, heißt.
Glock hat zwei Produktionsstandorte, die zweite Fabrik neben Ferlach liegt in Deutsch-Wagram in Niederösterreich. Der durchschnittliche Personalstand sank von 1.824 auf 1.693 Beschäftigte.
(trend/APA)