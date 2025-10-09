Waffenhersteller Glock 2024 mit weniger Umsatz und Gewinn

Der österreichische Pistolenhersteller Glock hat 2024 deutlich weniger Umsatz und Gewinn erzielt als 2023 sowie rund 130 Stellen abgebaut. Die Erlöse schrumpften um 89 Mio. Euro auf 380 Mio. Euro, der Gewinn halbierte sich beinahe, von 72 Mio. Euro 2023 auf 39 Mio. Euro. Das geht aus dem am Donnerstag im Firmenbuch veröffentlichten Jahresabschluss hervor. 40 Mio. Euro wurden an die Gesellschafter, die Erbin Kathrin Glock und die Glock Privatstiftung, ausgeschüttet.

Für 2025 rechnet das Unternehmen mit konstanten Umsätzen, aber weniger Gewinn. "Die Ertragslage wird voraussichtlich durch die angespannte Situation mit Bezug auf die Einführung von zusätzlichen Zöllen in den USA belastet", heißt es im Lagebericht. Die Vereinigten Staaten sind Glocks wichtigster Absatzmarkt.

Aufsichtsratsvorsitzende der Glock GmbH ist Kathrin Glock. Ihr Ehemann Gaston Glock, Entwickler der weltbekannten Glock-Pistole und Firmengründer sowie jahrzehntelanger Chef, ist Ende 2023 im Alter von 94 Jahren verstorben. In Folge dessen wurde die Geschäftsführung im März 2024 durch Urs Breitmaier erweitert.