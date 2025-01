KTM: Stefan Pierer tritt in die zweite Reihe zurück

Die Notiz befindet sich am Ende der vorläufigen 2024er-Geschäftszahlen der Pierer Mobility AG, die das Unternehmen am Donnerstag abend verschickte. De facto ist es ein Rollentausch mit dem Anfang September 2024 angetretenen Gottfried Neumeister.

Wann der bekannte Industrielle das Szepter an seinen bisherigen Co-CEO Neumeister übergibt, wird in der Aussendung nicht konkretisiert. Pierers Vertrag bei der KTM AG läuft bis Ende 2025.

Die ordentliche Hauptversammlung der Pierer Mobility AG, die bisher meist in der dritten Aprilwoche stattfand, wird jedenfalls verschoben, da der Jahres-Finanzbericht „vielleicht in der zweiten Aprilhälfte vorliegen wird", wie es in der Aussendung heißt. Am 27. Jänner findet eine außerordentliche Hauptversammlung der Pierer Mobility AG in Munderfing statt.

Die vorläufigen Zahlen für 2024 der Pierer Mobility AG weisen für das abgelaufene Geschäftsjahr einen auf 1,9 Milliarden Euro gesunkenen Umsatz aus, ein Minus von 29 Prozent . An die Händler wurden 292.497 Motorräder abgesetzt – ein Rückgang von 21 Prozent im Vergleich zu 2023. Das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit vor Abschreibungen wird sich auf minus 300 Millionen Euro belaufen. Im Zuge des Sanierungsverfahrens werden substanzielle Wertberichtigungen erwartet.

Bitter für den einst so stolzen Arbeitgeber im Innviertel: 1.800 Jobs wurden „bis dato", so die Mitteilung, gestrichen.