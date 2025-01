Stephan Zöchling zieht statt Aufsichtsratschef Josef Blazicek, der sein Mandat zurücklegt, in das Gremium ein. Ob Zöchling auch Vorsitzender des Aufsichtsrats wird, entscheidet das Gremium in einer eigenen Sitzung.

Nach der HV können nun bis zu 16.898.267 neue Aktien ausgegeben werden. Dazu haben die Aktionäre den Vorstand in der HV ermächtigt. Derzeit sind an der Wiener Börse 33.796.535 Aktien der Pierer Mobility im Umlauf. Die Neuausgabe entspricht also einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 50 Prozent. Der Aktienkurs lag am Montag bei rund 19 Euro je Stück. Bis zu 900 Mio. Euro könnten so hereinkommen.