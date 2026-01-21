Öl-Überangebot drückte SBO-Gewinn 2025

Chancen für die SBO sieht Mader durch die neue Situation in Venezuela. „Venezuela ist das Land mit den größten Erdölreserve. In den letzten 15, 20 Jahren wurde dort im Prinzip überhaupt nichts investiert. Dort herrscht eine veraltete Technologie und marode Infrastruktur.“ Außerdem habe Venezuela einen Brain Drain erlebt und man beschäftige selbst Venezolaner in der Niederlassung in Houston. „Sollte in Venezuela investiert werden, dann ist die SBO dafür exzellent positioniert. Auf der einen Seite, weil wir genau diese Hochpräzisionskomponenten und das High-Tech-Equipment haben, das dort gebraucht wird. Auf der anderen Seite, weil wir mit unseren Standorten vor allem in Houston oder auch in Mexiko natürlich auch geographisch sehr nahe sind.“

Die Nachfrage nach Öl- und Gas werde steigen und er sei für dieses traditionelle Geschäft der SBO mittel und langfristig zuversichtlich, sagte Mader. Dennoch sei man dabei, sich von der Zyklizität dieses Geschäfts unabhängiger zu machen und das eigene Geschäft auf Basis der vorhandenen Kernkompetenzen zu diversifizieren. So wachse man derzeit im Bereich der Geothermie sehr stark. Auch bei Lithium-Bohrungen, Helium-Bohrungen oder beim Thema Carbon Capture and Storage sei man „bei den Pionieren dabei“.

Die liquiden Mittel der SBO lagen zum Jahresende bei 281 Mio. Euro. „Wir können organisch wachsen, wir können durch strategische Partnerschaften wachsen, wir können durch Akquisitionen wachsen“, so Mader.