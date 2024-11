SBO verzeichnet deutlichen Gewinneinbruch

Wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Turbulenzen sind schlecht für das Geschäft der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO). In den ersten drei Quartalen machte die SBO weniger Umsatz und zog deutlich weniger Aufträge an Land als im Rekordjahr 2023. Im Vergleich zum Vorjahr brach der Nettogewinn der SBO um 38 Prozent auf 34,4 Millionen Euro ein: „Der US-Markt hat sich in den letzten eineinhalb Jahren schwächer dargestellt, die Anzahl der aktiven Bohrtürme ist um mehr als 20 Prozent gesunken", sagte SBO-Vorstandschef Klaus Mader am Donnerstag zur APA. „Das hat sich vor allem auch auf unsere Oilfield-Equipment-Division ausgewirkt, die doch mit mehr Niederlassungen in den USA vertreten ist und ein stärkeres Exposure am US-amerikanischen Markt hat.“ Auch das Nachfragewachstum vor allem in China habe sich abgeschwächt.

„Wir haben über den Sommer stark schwankende Ölpreise gesehen, durchaus auch im dritten Quartal mit einem Ölpreisrückgang von fast 17 Prozent“, sagte Mader. „Unsicherheiten über die globale wirtschaftliche Entwicklung und geopolitische Unsicherheiten haben zu einer Abschwächung des Investitionsverhaltens bei unseren Kunden geführt.“ So könnte etwa eine Verschärfung des Konflikts zwischen dem Iran und Israel dazu führen, dass der Iran kein Öl liefern kann, was den Ölpreis treiben würde.