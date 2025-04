Motorräder: KTM-Mutter verliert Vertrieb des chinesischen Partners

Wie das Onlineportal motorradonline.de und wenige Stunden später Speedweek melden, erfolgt die Trennung „unerwartet kurzfristig". Erst Anfang Jänner 2023 hatte Pierer Mobility AG, zu der KTM, Husqvarna und GASGAS gehören, in fünf europäischen Ländern den Vertrieb der Motorräder von CF Moto übernommen. Kurz zuvor wurde die CF Moto Motorcycles Distribution GmbH mit Sitz in Mattighofen gegründet.

Seither haben die Pierer Mobility - Händler in Deutschland, Österreich, der Schweiz, England, Irland und Spanien die Motorräder der chinesischen Marke vertrieben. 3.587 Bikes der Marke CF Moto verkaufte Pierer im ersten Halbjahr 2024.

Die beiden Motorradkonzerne sind nicht nur über den Vertrieb miteinander verbunden. Bei CF Moto in Hangzhou/China werden 2021 die 790er Modelle von KTM gefertigt. In Summe waren 2024 40.000 KTM-Bikes made in China. Dreimal so viel, 120.000, kamen laut Speedweek vom indischen Partner Bajaj, der im Zuge der Sanierung von KTM bereits 200 Millionen Euro bereit gestellt hat. Bajaj dürfte kein Interesse an einer Vertiefung der Kooperation mit den Chinesen haben.

Wie der CF Moto-Vertrieb in Europa künftig organisiert wird, ist noch unklar. Für Karfreitag hat Pierer Mobility laut Speedweek ein offizielles Statement angekündigt.