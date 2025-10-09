Verbund CEO Strugl: „Stromkunden steuerlich entlasten!“

Michael Strugl :

Ich sehe das nicht. Es gibt zwar eine Korrelation- zwischen Strom- und Gaspreis. Aber die Slowakei und Ungarn haben noch russisches Gas. Und dort sind die Strompreise höher als bei uns. Die günstigsten Preise gibt es in Skandinavien, was zeigt, dass so viel eigene Erzeugung wie möglich das Gebot der Stunde ist. Für den Ausbau erneuerbarer Energien gibt es neben dem Klimaschutz ein handfestes wirtschaftliches Argument. Die Politik muss Signale setzen, die Investitionen anreizen. Die Erhöhung der Netzentgelte für Erzeuger, wie im neuen ELW-Gesetz vorgesehen, zählt dazu nicht. Im Gegenteil. Der Netzkostenanteil für österreichische Kraftwerke ist schon jetzt der zweithöchste in Europa.