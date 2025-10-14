Zölle und China setzen Maschinenbauer unter Druck

Der Maschinen- und der Anlagenbau gehören wie die Automobil- und die Chemieindustrie zu den Industriezweigen, die am härtesten von den US-Zöllen getroffen sind. „Neun von zehn Unternehmen im D-A-CH-Raum geben an, dass sich die Zölle auf EU-Waren heuer negativ auf ihr US-Geschäft auswirken, 57 Prozent rechnen mit herben Umsatzeinbußen“, geht aus einer trend exklusiv vorliegenden Umfrage der Wiener Managementberatung Horváth hervor, die 120 Vorstände und Geschäftsführer von weltweit tätigen Maschinenbauern im D-A-CH-Raum befragte.

Industrieexperte Christoph Kopp warnt allerdings davor, sich zu stark auf die Zollbelastung zu konzentrieren. Die Zölle könnten mit Kostenoptimierungen und Verlagerungen gemanagt werden. Echter strategischer Handlungsbedarf ergebe sich an anderer Stelle: „China schwebt wie ein Damoklesschwert über dem europäischen Maschinen- und Anlagenbau. Die chinesischen Wettbewerber holen rasant auf und drängen auch zunehmend in den europäischen Markt. Das setzt die heimischen Hersteller unter enormen Zugzwang“, sagt der Experte.

Laut Studie gehen drei Viertel der Befragten davon aus, in Europa Marktanteile an die China-Konkurrenz zu verlieren. Österreichische Maschinenbauer seien daher in der aktuellen Situation gut beraten, die eigene Innovationskraft zu stärken und zugleich, sofern China-Geschäft relevant ist, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen in und für China sicherzustellen, so Kopp.