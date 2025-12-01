Libro und Pagro kämpfen mit Konsumschwäche

In Zukunft sollen die Marken Libro und Pagro zusammengeführt werden - die Marke Libro wird voraussichtlich aufgegeben, wie CEO Martin Waldhäusl bereits im Oktober dem trend bestätigte: „Das ist das Endziel.“ Im Frühjahr wurde angekündigt, dass 34 Libro-Filialen geschlossen werden sollen - mindestens acht davon wurden schon stillgelegt. Zudem sollen die verbleibenden Filialen modernisiert werden, um neue Kunden anzusprechen. 2025 wurden bereits zwei neue Pagro-Diskont-Filialen eröffnet.

Libro und Pagro werden weiterhin an ihrer Omnichannel-Strategie festhalten, bei der unterschiedliche Kanäle - wie der Online-Shop und die physischen Geschäfte - miteinander verbunden werden. 2012 startete Libro einen Onlineshop unter libro.at, und 2021 wurde das Click & Reserve-Angebot eingeführt, bei dem Kunden ein Produkt im Internet reservieren und im Geschäft abholen können.

Zudem will das Unternehmen seinen Fokus auf Nachhaltigkeit weiter ausbauen. Die Kooperation mit österreichischen Lieferanten wurde laut Unternehmensangaben bereits verstärkt und ein „grünes Regalmeter“ eingeführt, das umweltfreundliche Produkte kennzeichnet.