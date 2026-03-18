Konkurrenz für dm & Co.: „Normal“ startet in Österreich

Neben der Filiale in der Mariahilfer Straße wird Normal in wenige Tage auch einen Standort im G3-Shoppingcenter in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg eröffnen. Für das Frühjahr ist noch ein Geschäft im Wiener Donauzentrum geplant. „Im Laufe des Jahres sollen weitere folgen“, sagte Normal-Geschäftsführer Jakob Frølich Maarbjerg der Kleinen Zeitung.

Normal eröffnete seine erste Filiale im Jahr 2013 in Silkeborg und expandierte seitdem rasant. Zuletzt betrieb die Einzelhandelskette mehr als 975 Filialen in Dänemark, Norwegen, Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Finnland, Portugal, Spanien, Italien und Irland. Der Jahresumsatz belief sich auf 15 Mrd. Dänische Kronen (2 Mrd. Euro).

Marktführer bei Drogeriewaren sind in Österreich dm und Bipa. Müller liegt mit deutlichem Abstand auf Rang 3. Die dänische Kette will hierzulande Kunden und Marktanteile nicht über Aktionsangebote gewinnen, sondern setzt auf eine andere Strategie: „Dauerhaft niedrige Fixpreise, jede Woche mindestens 100 neue Produkte, bekannte Marken“, beschrieb der Normal-Geschäftsführer das Konzept gegenüber der Kleinen Zeitung. Man halte das Geschäftsmodell „bewusst einfach“ und habe „geringe Promotionskosten und ein niedriges Marketingbudget“.