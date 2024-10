Seit mehr als 30 Jahren zeichnet EY in 60 Ländern ausgewählte Entrepreneure mit dem EY Entrepreneur Of The YearTM Award für besondere Leistungen aus. Eine unabhängige, vielfältig zusammengesetzte Jury mit Top-Fachexpert:innen entscheidet, wer mit dem Preis geehrt wird.

„Unternehmertum steht im Zentrum von wirtschaftlicher Innovation und Fortschritt“, erklärt Erich Lehner, verantwortlicher Partner für den EY Entrepreneur Of The Year in Österreich: „Es geht darum, neue Wege zu beschreiten, Hindernisse zu überwinden und mit unermüdlichem Einsatz Unternehmen zum Erfolg zu führen. In Zeiten des Wandels sind es die Unternehmer:innen, die mit Mut und Vision die Richtung vorgeben. Deshalb haben wir den Entrepreneur Of The Year 2024 unter das Motto ‚The Heart of Entrepreneurship‘ gestellt, um diejenigen zu ehren, die mit ihren Ideen und ihrem Tatendrang das Fundament für eine ­erfolgreiche Zukunft legen.“

Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award werden Unternehmer:innenpersönlichkeiten ausgezeichnet, deren einzigartige Leistungen in den Mittelpunkt gestellt und deren Erfolgs­geschichten vor den Vorhang geholt. Der hochkarätige Unternehmer:innenpreis wurde heuer in fünf Kategorien vergeben: „Nachhaltigkeit & Greentech“, „Innovation & Hightech“, „Handel“, „Dienstleistungen“ und „Social Entrepreneur“. Die Prämierung in der Kategorie Start-ups wurde über den separat ausgetragenen EY Scale-up Award durchgeführt.