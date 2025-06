Wie die OMV die Kurve kriegt

Was die OMV weniger gerne preisgibt: Für die Altaktionäre bedeutet die beabsichtigte Transaktion auch einen enormen Mittelzufluss, nicht nur in Form einer jährlichen Mindestdividende in Höhe von 2,2 Milliarden Euro, die zu gleichen Teilen an Adnoc und OMV gehen und den Entfall der bisherigen Konsolidierung in den Bilanzen weitgehend wettmachen soll. Darüber hinaus sorgt eine erst gegen Jahresende 2024 beschlossene Sonderdividende in der Höhe von 978 Millionen Euro aus der Borealis (zusätzlich zur regulären Dividende von 103 Millionen Euro) für einen warmen Geldregen. Er kommt hauptsächlich der OMV zugute.

Auch weitere Details der Transaktionen sind nicht unbedingt zum finanziellen Nachteil der Österreicher. Die BGI wird nämlich zu einer Art Schuldenvehikel ausgebaut, das Fremdmittel aufnehmen kann und dank der jeweiligen Minderheitseigentümerschaft weder da noch dort in der Bilanz konsolidiert werden muss.

Diese Fremdmittel werden dazu verwendet, um diverse Unternehmen aufzukaufen, etwa das bisher ausgegliederte größte Kunststoffwerk Borouge 4 in den Emiraten. An diesem ist die OMV zu 30 Prozent beteiligt, die Umschichtung an das neue Joint Venture um 7,5 Milliarden Euro sorgt also für einen Mittelzufluss von über zwei Milliarden Euro.

Noch besser als die OMV steigt freilich Partner Abu Dhabi aus. Denn die zweite fix geplante Erwerbung der neuen BGI betrifft Nova Chemicals. Der Mitbewerber aus Kanada steht im Eigentum von Mubadala, einer staatlichen Beteiligungsgesellschaft aus Abu Dhabi, die durch diese Transaktion gar über neun Milliarden Euro lukrieren wird.

Die Kehrseite der Medaille: Was gut für die Altaktionäre ist, könnte schlecht für beim Börsengang neu einsteigende Aktionäre sein. Bleiben ihnen doch die Schulden und das Risiko, wie sich etwa die erratische Zollpolitik in den USA letztlich auf das Exportunternehmen Nova Chemicals auswirkt. Aktionärsvertreter Beckermann sieht jedenfalls Handlungsbedarf: „Wir werden uns alle Details zu Borouge sehr genau ansehen, vor allem den Kauf von Nova Chemicals.“