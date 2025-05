Ex-OMV-Chef Seele heuert bei ADNOC-Tochter an

Der ehemalige OMV-Chef Rainer Seele heuert bei der ADNOC-Tochter XRG an. Er soll künftig das internationale Chemiegeschäft der Energie-Investmentgesellschaft leiten, teilte die Finanznachrichtenagentur „Bloomberg“ am Donnerstag mit. XRG wird mit mehr als 80 Milliarden Dollar bewertet. Mit dem Unternehmen will der Ölriese aus Abu Dhabi verstärkt in kohlenstoffärmere Energie und Chemikalien investieren.

Seele hatte die OMV, an der ADNOC knapp 25 Prozent hält, im Jahr 2021 verlassen. Auf ihn folgte der derzeitige CEO Alfred Stern, der seinen Vorstandsposten wie berichtet nach dem Ende seiner Funktionsperiode Ende August 2026 abgeben wird.

(trend/APA)