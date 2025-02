Entscheidung über KTM-Zukunft soll am Dienstag fallen

Die Zeitung „Österreich“ ventilierte am Montag unter Berufung auf Insider eine andere Variante und brachte BMW Motorrad als Investor ins Spiel: BMW wolle demnach die Marke KTM kaufen und fortführen. Allerdings wolle man die Forschung und Entwicklung nach Deutschland und die Produktion nach Indien verlegen sowie alle Mitarbeitenden in Österreich kündigen. Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, der in dem Artikel als Befürworter dieses Plans genannt wird, wies am Montag am Rande einer Pressekonferenz in Linz zurück, dies zu unterstützen. Als Bank der Wirtschaft und Industrie werde man nur Vorhaben unterstützen, die einer Stärkung des Standorts dienen würden. Vonseiten BMW hieß es zur APA „kein Kommentar“.

Die gesamte KTM-Gruppe hat nach mehreren Kündigungswellen aktuell noch rund 4.400 Beschäftigte, davon knapp 2.000 bei der KTM AG. Bei Insolvenzeröffnung hatte die KTM AG noch etwa 2.500 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Für die Betroffenen der Kündigungswellen wurde vom AMS und vom Land Oberösterreich eine Insolvenzstiftung eingerichtet.