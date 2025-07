Wie Diskonter Lidl gegen Rewe & Co. bestehen will

Man schafft immerhin, die schwierige Position im Ranking stabil zu halten. Andere Supermärkte dieser Größenordnung gerieten schon in Schwierigkeiten, von MPreis bis Unimarkt. Plus 3,9 Prozent Umsatz 2024/25 auf 1,87 Milliarden Euro wertet man als Erfolg, auch wenn der Markt insgesamt um über vier Prozent zulegte und Konkurrent Hofer ein Plus von über sechs Prozent auswies. Dank einer strategischen Sortimentsänderung hat Hofer jüngst gezielt sein Non-Food-Angebot zugunsten des Frischesortiments reduziert. „Der heimische Markt ist besonders und schon immer hart umkämpft“, lässt Michael Kunz, der seit knapp einem Jahr tätige Manager für Österreich, in einer Stellungnahme ausrichten. „Aber wir haben es in den vergangenen Jahren geschafft, unser Diskontformat noch besser auf Österreich anzupassen und uns in vielen Bereichen zukunftsfit zu machen.“ Sein Eigenbild ist prägnant, aber doch weicher gezeichnet.

Natürlich steckt Kunz in einem Dilemma: Wie Hofer, der namentlich besser abgegrenzt ähnlich knapp am deutschen Mutterkonzern Aldi Süd hängt, pendelt Lidl zwischen dem Image eines deutschen Sparefrohs und der Gefahr, dass Österreicher nur ungern zu deutscher Ware greifen. Für Handelsexperten Teller überwiegen die Vorteile: „Als Diskonter deutsch zu sein, ist wie bei Waschmaschinen kein Lifestyle-Versprechen, aber ein Qualitätsargument, das niemand in Frage stellt, 800 Quadratmeter Effizienz, regalscharf durchinszeniert. Dabei darf man aber nicht übersehen: Lidl in Österreich ist heute deutlich österreichischer, als man auf den ersten Blick glaubt.“