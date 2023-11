Ehemaliger Beirat hat Signa geklagt

Die 14 Millionen Euro sind momentan aber wohl ohnehin das geringste Problem von René Benko. Er befindet sich momentan in Dauerverhandlung mit potenziellen Investoren, weil er noch bis Jahresende 500 Millionen Euro braucht, um fürs Erste eine mögliche Insolvenz seines Immobilienkonzerns abzuwenden. Wie trend berichtete, ist etwa eine 200-Millionen-Anleihe der Signa Prime am 30. November fällig. Weitere 1,5 Milliarden müssen 2024 ins Haus kommen, weil die Liquidität zur Bedienung der Signa-Verbindlichkeiten nicht mehr reicht.



An den Finanzmärkten werden bereits Schuldenpakete der Unternehmensgruppe mit entsprechenden Abschlägen angeboten. Allzu viele Käufer haben sich dem Vernehmen nach bislang allerdings nicht gefunden. Offenbar sind auch auf solche Deals spezialisierte Hedgefonds eher vorsichtig.



Vertreter des in Österreich sehr bekannten Hedgefonds Cerberus, der die Bawag nach ihrer Pleite übernahm, wurden zuletzt in Wien gesichtet. Kolportiert wird, dass sie sich - wie andere auch - bereits umhören, welche Teile von Signa man sich nach einer möglichen Abspaltung günstig einverleiben könnte.



Einer der wenigen Lichtblicke für Benko in der bedrohlichen Krise: Laut Insidern des Immobilienmarkts könnte ein großer Investor schon bald bei Signas Wiener Park-Hyatt- Liegenschaft zuschlagen, was bis zu 300 Millionen Euro bringen könnte.