Bank Austria will 200 Mitarbeiter neu aufnehmen

UniCredit-Tochter Bank Austria will vor allem in den Bereichen Retail, Corporates and Private Banking und Immobilienkredite wachsen.
Nach Jahren des Jobabbaus will die Bank Austria wieder neue Mitarbeiter aufnehmen. Das kündigt Ivan Vlaho, Chef der Bank, gestern im Rahmen eines Pressegesprächs an. Zu den aktuell 4.025 Mitarbeitern sollen weitere 200 neue vor allem in den Bereichen Retail, Corprates and Private Banking dazukommen. „Das ist ein starkes Signal für Österreichs Arbeitsmarkt in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten", findet Vlaho. Vor allem junge Leute will die Bank im Rahmen der Rekrutierungsoffensive ansprechen, aber auch Quereinsteiger sind willkommen. Bei den Neuaufnahmen spielen Kompetenzen im Bereich KI eine wichtige Rolle.
Comeback der Wohnbaukredite
Einen weiteren Schwerpunkt will die Tochter der italienischen UniCredit auf den Wohnbau legen. Dafür wird ab Juni eine eigene Spezialfiliale für Bau- und Wohnfinanzierungen im Bank Austria Headquarter eingerichtet. „Die Beratung, die wir in dieser neuen Spezialfiliale anbieten, ist einzigartig in Österreich. Wir bieten ein maßgeschneidertes Rund-um-Service beim Immobilienkauf, das weit über die gewohnten Bankdienstleistungen hinausgeht", sagt Vlaho, der in den letzten Monaten ein starkes Anziehen des Wohnbaukreditgeschäfts feststellen konnte.