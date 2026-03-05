Bank Austria will 200 Mitarbeiter neu aufnehmen

Nach Jahren des Jobabbaus will die Bank Austria wieder neue Mitarbeiter aufnehmen. Das kündigt Ivan Vlaho, Chef der Bank, gestern im Rahmen eines Pressegesprächs an. Zu den aktuell 4.025 Mitarbeitern sollen weitere 200 neue vor allem in den Bereichen Retail, Corprates and Private Banking dazukommen. „Das ist ein starkes Signal für Österreichs Arbeitsmarkt in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten", findet Vlaho. Vor allem junge Leute will die Bank im Rahmen der Rekrutierungsoffensive ansprechen, aber auch Quereinsteiger sind willkommen. Bei den Neuaufnahmen spielen Kompetenzen im Bereich KI eine wichtige Rolle.