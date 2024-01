Accenture-Chef Zettel: "Nachhaltigkeit setzt Digitalisierung voraus"

Michael Zettel :

Im Hinblick auf die Twin Transformation eine Reihe von Erkenntnissen: Beide werden von den Unternehmen als strategische Themen erkannt, wobei aber der Zusammenhang, der Nutzen der Digitalisierung für die Nachhaltigkeit, noch nicht in dem Maß gesehen wird. Nach den digitalen Reifegraden haben wir erstmalig Nachhaltigkeitsreifegrade erhoben, also den Umsetzungsstand messbar gemacht, und festgestellt, dass Österreichs Unternehmen in der Nachhaltigkeit weiter sind als in der digitalen Transformation. Dort sind wir mit dem Fortschritt eher unzufrieden, weil wir zu wenige digitale Champions haben und deren Zahl stagniert. Das spiegelt sich auch volkswirtschaftlich wider: Im SDG-Report zählt Österreich weltweit zu den Top-fünf-Nationen, während wir in Digitalisierungsindizes wie DESI (Digital Economy & Society Index, Anm.) nur im Mittelfeld liegen, teilweise sogar auf hinteren Plätzen so wie beim wichtigen Thema Cloud Adoption.