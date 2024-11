Moritz Lechner, 21, „war noch nie in einem Haubenlokal essen“. Und obwohl er es sich jetzt leisten könnte, will er es weiterhin bei seiner täglichen Bowl um zehn Euro belassen. Luxusurlaube? Edle Autos? Eine Villa? „Ich werde das Geld nicht verprassen, sondern tendenziell zur Seite legen. Am meisten Spaß wird es machen, in andere Start-ups zu investieren.“

Lechner wird seit seinem ersten Start-up, das er mit 14 gründete, als einer der jüngsten Unternehmer des Landes gefeiert. Nun hat er mit New Fluence seinen ersten Exit hingelegt. Das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und Sitz in Wien hat sich auf Influencermarketing spezialisiert, es wird zur Gänze von der Agentur 1SP Agency mit Sitz in Hamburg geschluckt. Die Private-Equity-finanzierte Gruppe hat neben Deutschland auch Büros in Schweden, Spanien und England. Sie führt Weltkonzerne wie Intel, Meta, Samsung und Amazon sowie Gaming-Unternehmen wie Epic Games als ihre Kunden an.

Kasse macht auch der 10-Prozent-Eigentümer 8eyes GmbH, hinter dem die vier Gründer von Runtastic stehen, unter ihnen Florian Gschwandtner. Der Kaufpreis ist laut offizieller Pressemitteilung in Millionenhöhe, Experten tippen auf einen höheren einstelligen Millionenbetrag.

Neben Lechner (er hielt 45,1 Prozent) bleibt auch Co-Gründer Chris Pollak (24,9 Prozent) als Geschäftsführer an Bord. Sie werden ihr Know-how auf den internationalen Märkten des Käufers einbringen. „Wir könnten New Fluence alleine noch größer machen, aber mit dem Partner geht es viel schneller“, sagt Lechner, der darauf verweist, dass die Firma zuletzt mit rund 5000 Influencer-Kooperationen einen operativen Gewinn „in siebenstelliger Höhe" erzielt hat.