Erfolgsfaktoren im Duett: Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Allerdings ist ein genereller Digitalisierungsschub in den letzten Jahren nicht mehr zu erkennen . "Der Digitalisierungsboost, den wir in den Jahren 2020 und 2021 erlebt hatten, ebbt post Corona ab. Die letzte große Digitalisierungswelle gab es während der Pandemie, seitdem gibt es keine substanzielle Änderung des Digitalisierungsgrades österreichischer Unternehmen", so Zettel. 65 Prozent der Unternehmen weisen demnach nach wie vor nur einen geringen Digitalisierungsgrad auf, 32 Prozent einen mittleren und lediglich drei Prozent einen hohen. "Das sind die digitalen Champions", sagt der Experte und bedauert auch im trend- Interview , dass es davon in Österreich zu wenige gibt.

Wenig Verankerung der Digitalisierung im Geschäftsmodell. Während 77 Prozent angeben, Daten im IT-System bereitstellen zu können, haben tatsächlich nur etwa 20 bis 30 Prozent die Digitalisierung in ihrem Geschäftsmodell fest verankert und integriert. "Daten und Technologien sind vorhanden, sie müssen nur genutzt werden", so Research Lead Philipp Krabb.

So erfolgt bei lediglich 26 Prozent die datenbasierte Analyse und Optimierung des Kundenangebots, erst 13 Prozent bieten digital automatisierte Leistungen für Kunden an (siehe auch Tabelle, unten).

Sein Blick richtet sich auf die Möglichkeiten: "Wenn erst 25 Prozent Digitalisierung im Geschäftsmodell verankert haben, hat Österreich in dieser Hinsicht ein Wachstumspotenzial von 300 Prozent", so Krabb.