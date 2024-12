Analyse: Die unterschätzten Gefahren der digitalen Bequemlichkeit

Welcome to Trump's World titelte der britische „Economist“. Seit 5. November ist die Welt damit beschäftigt, sich auf das vorzubereiten, was ab Jänner 2025 in die Exekution geht, wenn das Projekt „Make America Great Again“ wieder aufgenommen wird. Einhelliger Tenor vieler Kommentare ist: Europa muss geeinter auftreten, um seine politischen und wirtschaftlichen Interessen vertreten zu können. Da wird niemand widersprechen. Dringend brauchen wir das auch für unsere transatlantischen Digitalverbindungen. Zwei Episoden aus der jüngsten Vergangenheit illustrieren, warum mehr digitale Autonomie sicherer und souveräner macht: Als Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine startete, wurde Russland binnen weniger Tage vom Rest der Welt getrennt. Wer als dort tätiges Unternehmen keinen Krisenplan hatte, verlor seine Daten – und das waren viele. In geopolitisch volatilen Zeiten können sich die Lagen schnell ändern.

So rechtssicher und geschützt, wie wir uns hier in Mitteleuropa fühlen können, ist es in den wenigsten Weltregionen. Sicher und komfortabel fühlen sich europäische Unternehmen und Behörden auch in der Nutzung US-amerikanischer Technologieprodukte, die ausgezeichnet, oft alternativlos und marktmächtig sind.

Ein Lehrstück war die Übernahme der Firma VMware durch den NASDAQ100-Konzern Broadcom 2023. Mit der Übernahme kündigte der neue Besitzer alle Bestandsverträge. Ob das rechtlich einwandfrei ist, wird noch ausjudiziert. Die Betroffenen mussten es als eine Art von Erpressung wahrnehmen: Wer den neuen Lizenzpreis – bis zu zwölfmal höher – nicht akzeptieren wollte oder nicht in seine kaufmännische Kalkulation einpreisen konnte, wurde gezwungen, sich binnen Wochen um eine Alternative umzusehen. Keine einfache Aufgabe, kaum ein Rechenzentrum läuft ohne VMware. Für viele der betroffenen Unternehmen – nicht nur in Europa – war das ein dezenter Hinweis, dass eine freie Marktwirtschaft nicht mit fairem Wettbewerb gleichzusetzen ist. USA und Europa pflegen auf technologischer Ebene eine Partnerschaft, den Haustorschlüssel haben aber die Amerikaner. Die Europäer haben sich, durchaus selbst verschuldet aus Gründen der Bequemlichkeit, in diese Lock-in-Situation gebracht, wo Wahl oder Wechsel von Dienstleistern schwer bis nahezu unmöglich sind. Diese US-Dominanz wird sich im Zeitalter der generativen KI und mit der forcierten Nutzung US-amerikanischer Cloud-Dienste fortsetzen.