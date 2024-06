Zeit zu reisen

Die berühmteste GMT-Uhr aller Zeiten ist wohl die „Oyster Perpetual GMT-Master II“, erstmals vorgestellt 1982. Seither legt Rolex die begehrte, in der Edelstahlausführung leider meist vergriffene Ikone in regelmäßigen Abständen neu auf – so auch 2024, diesmal in kühlem Schwarz/ Grau gehalten.

Für alle, die nicht lange warten möchten, gibt es alternative Versionen in Bicolor, Weißgold, Everose-oder Gelbgold. Und auch die Schwestermarke Tudor bietet seit heuer eine äußerst gelungene Alternative an, die hoffentlich in ausreichender Stückzahl in die Märkte kommen wird. Die Lünette der „Black Bay 58 GMT“ ist in warmen Farbtönen gehalten: Bordeaux/Schwarz mit goldenen Akzenten.