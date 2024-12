Uhrentrend: Zarte Töne

Rosé, Altrosa, Lachs, Champagner, Nude, Taupe, Eben-holz und Kupfer … das dem Auge schmeichelnde Farbspektrum hat viele Namen, und jeder findet seinen Lieblingston. Neu ist dabei nur, dass das vermeintlich liebliche Panoptikum an Farben nicht mehr nur an weiblichen Handgelenken zu finden ist. Marken wie Omega oder Bvlgari begeistern mit ihren Neuheiten auch die männliche Zielgruppe.

Klare Geometrie, das Streben nach Perfektion und italienischer Chic fusionieren seit zehn Jahren in der Uhrenlinie „Octo Finissimo“, in der Bvlgari mit zahlreichen Ultraflach-Weltrekorden für Furore sorgte. Ihre moderne architektonische Persönlichkeit schmiegt sich perfekt an jedes Handgelenk und passt sich vielen unterschiedlichen Anlässen und Outfits an. Mit der Modellversion „Tuscan Copper“ wurde ein Farbton mit Vintage-Charme kreiert, der dem achteckigen Klassiker eine überraschend weiche Note verleiht.

Global Player haben stets ein gutes Gespür für Makrotrends. Im Zusammenhang mit sanfteren Nuancen entschied man sich bei Omega für einen etwas dunkleren Kupferton, der perfekt mit dem hauseigenen „Sedna Gold“ harmoniert. Die betreffende Neuerscheinung ist eine von zwei kürzlich lancierten Bicolor-Varianten der „Speedmaster Professional Moonwatch“.