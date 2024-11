Während Modefarben in der Uhrenszene bis vor rund 15 Jahren fast ausschließlich den so genannten Trenduhrenmarken vorbehalten waren, lassen sich mittlerweile auch Luxusmanufakturen auf mutige Farbenspiele ein. Als besonderer Vorreiter sei an dieser Stelle H. Moser & Cie genannt, ein Haute-Horlogerie-Atelier, das schon früh mit spektakulären Zifferblattfarben für Begeisterung, vielerorts aber auch für Kopfschütteln sorgte.

Im kommenden Winter scheinen jedenfalls Violett-Töne besonders angesagt zu sein. Die Palette reicht von zartem Lavendel-Lila über Amethyst und Pflaume bis hin zu tiefdunklem Purpur. Die entsprechende Pantone-Farbe 2025 heißt übrigens „Future Dusk“ – ein dunkler, stimmungsvoller und faszinierender Farbton, der zwischen Mitternachtsblau und dunklem Violett liegt. Er hat etwas Geheimnisvolles, bietet eine neue Sichtweise auf das verlässliche Dunkelblau und schafft es, gleichzeitig vertraut und futuristisch zu wirken. Teile in Future Dusk lassen sich hervorragend mit zahlreichen ähnlichen Nuancen, aber auch mit Kontrastfarben kombinieren. Die Modeszene präsentiert ihn in Layer Looks vor allem Ton in Ton mit verwandten Farbschattierungen.