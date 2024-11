Gemütliches Stand-up-Paddeln entlang naturbelassener Ufer, regenerierendes Schwimmen, klassisches Wasserskifahren, Surfen oder Segeln, action­reiches Wakeboarden, Kitesurfen oder atemberaubendes Apnoetauchen, das nasse Element bietet uns zahlreiche ­attraktive Möglichkeiten zur aktiven ­Entspannung und sportlichen Betätigung. Um welche Lieblingsbeschäftigung es sich auch immer handelt – beim Equipment überlässt man lieber nichts dem Zufall.

Wasserdichte Armbanduhren gibt es seit beinahe hundert Jahren. 1926 lancierte Rolex mit der legendären „Oyster“ die erste wasserfeste Armbanduhr. Ausgestattet mit einer verschraubten Krone und dem patentierten Oyster-Gehäuse entpuppte sie sich als Meilenstein in der Entwicklung von widerstandsfähigen Uhren für jede Form des Wassersports. In der Folge nahmen mehr und mehr Hersteller Taucheruhren in ihr Sortiment auf und versuchten, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Die Wasserdichtheit stieg von anfänglich wenigen Metern auf unglaubliche 11.000 Meter, welche Rolex 2012 mit der „Deepsea Challenge“ erreichte. Diese Tiefen sind für den Menschen selbstverständlich nur mithilfe eines Tauchboots zu erreichen. Dass es Zeitmesser gibt, die einem derartigen Druck standhalten, unterstreicht jedoch eindrucksvoll die unablässige Innovationsbereitschaft, die solche technologischen Entwicklungen hervorgebracht hat.