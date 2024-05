Luxusuhren: Brillant und raffiniert

Im Gegensatz zu anderen Lebensbereichen sind in der Uhrenszene "Komplikationen" gerne gesehen, zuletzt auch wieder vermehrt an weiblichen Handgelenken und endlich wieder in femininen Ausführungen. Für Uhrwerke mit komplexen Zusatzmechanismen - von diversen Kalenderfunktionen über den Chronographen bis hin zur Minutenrepetition - ist es eine große Herausforderung, in kleine Gehäuse zu passen. Gerade deshalb hat dieser Bereich der Uhrmacherkunst eine große Geschichte.

Einstmals sahen Damenuhren wie kleine, verspielte Taschenuhren aus und wurden am Gürtel oder an langen Halsketten getragen. Schon damals übertrafen sich Uhrmachermeister gegenseitig mit der Integration immer komplexerer Funktionen auf denkbar kleinstem Raum - dazu noch fein dekorier t, emailliert oder mit Edelsteinen verziert.