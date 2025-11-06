„Vom Essen bis zur Elektronik: Wie Wolt den österreichischen Handel neu denkt“

Herr Katanec, Wolt ist seit Mai 2023 auch in Österreich aktiv. Welche lokalen Herausforderungen sehen Sie hier und wie trägt Wolt dazu bei, sie zu lösen?

Matko Katanec: Österreich ist ein anspruchsvoller Markt. Die Erwartungen an Qualität und Zuverlässigkeit sind hoch und genau das motiviert uns. Für Konsument:innen lösen wir vor allem zwei Alltagsprobleme: Zeitmangel und Bequemlichkeit. Ob schnelles Mittagessen im Büro oder Lebensmitteleinkauf am Abend – Wolt macht’s möglich. Und unseren Partnern nehmen wir ein großes Stück Arbeit ab, nämlich die Logistik. Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist die oft ein enormer Aufwand. Mit Lösungen wie Wolt Hybrid Delivery oder Wolt Drive bieten wir flexible Modelle, mit denen sie mehr Kund:innen erreichen, ohne eigene Flotten aufbauen zu müssen. Genutzt wird das mittlerweile von den unterschiedlichsten Partnern, wie dem Traditionshotel Sacher und MediaMarkt. Damit zeigen wir, wie vielseitig unsere Plattform ist.

In Österreich spielt die Gastronomie eine große Rolle. Wie fügt sich Wolt hier in das bestehende Ökosystem ein?

Katanec: Die österreichische Restaurantkultur ist einzigartig und wir wollen sie nicht verändern, sondern ergänzen. Lieferdienste definieren neu, wann und wie wir gutes Essen genießen. Unsere Daten zeigen: Lieferungen kannibalisieren Restaurants nicht, sie erweitern ihre Reichweite. Viele Betriebe gewinnen über Wolt zusätzliche Gäste, beispielsweise für späte Bestellungen oder schnelle Mittagessen unter der Woche. Wir sind also nicht nur ein Lieferservice, sondern ein Wachstumspartner. Mit Wolt Capital gehen wir sogar noch weiter und unterstützen Partner finanziell, sei es beim Ausbau, bei neuen Geräten oder Personal. Das stärkt die Betriebe langfristig und damit die lokale Wirtschaft.