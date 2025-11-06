Vom Bergdorf in die Denkfabriken Europas

Programmleiter René Schlee erklärt, wie das European Forum Alpbach Europas Zukunftsdialog über das ganze Jahr hinweg am Leben hält.

TREND: Das European Forum Alpbach ist vor allem für seine Sommerveranstaltung bekannt. Warum war es Ihnen wichtig, die Aktivitäten über das ganze Jahr auszudehnen?

René Schlee: Das war kein Plan, den wir uns im Vereinshaus überlegt ­haben, sondern ein Wunsch, der aus ­unseren Netzwerken entstanden ist – aus dem Alumni-Netzwerk, von Partnern und Teilnehmenden. Wir wollten die vielen spannenden Themen und ­Impulse, die im Sommer entstehen, nicht einfach liegen lassen. Alpbach hat sich seit seiner Gründung 1945 als ­Dialograum verstanden. Dieses egalitäre Gespräch auf Augenhöhe wollen wir heute bewusst fortsetzen – und zwar kontinuierlich.

Welche Rolle spielen dabei die Reporting Partner?

Sie sind ein zentraler Baustein, um die Diskussionen aus ­Alpbach weiterzutragen. Es geht nicht darum, 500 Sessions im Detail zu dokumentieren, sondern die Resonanz­räume, die in Alpbach entstehen, in die Welt hinauszutragen. Unsere Partner – vom WIFO über das Bruegel-Institut bis zur Stiftung Wissenschaft und Politik – verfügen über eigene wissenschaftliche Communitys. Sie bringen die Themen in ihre Kontexte, führen sie weiter und ­liefern wertvolle Rückkopplung für das nächste Forum.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Reporting Partner aus?

Erstens: wissenschaftliche Exzellenz. Zweitens: eine unabhängige, aber klar wertebasierte Haltung im Sinne unseres europäischen Purpose. Und drittens: geografische Vielfalt. Wir sind ein europäisches Forum, also sollen auch Partner aus verschiedenen Regionen Europas beteiligt sein, von Portugal bis zur ­Ukraine.

Wie entstehen aus diesen Diskussionen nachhaltige Impulse?

Wir kuratieren keine Einzelthemen, sondern ganze Ökosysteme. Unsere Labs etwa bringen Fachleute und Entscheidungsträger zusammen, die gemeinsam an konkreten Projekten wie der Kapitalmarkt- oder der Verteidigungsunion ­arbeiten. Die Teilnehmenden werden so zu Botschaftern in ihren Netzwerken. Dadurch entsteht ein permanenter Austausch zwischen Alpbach, den Reporting Partnern und den europäischen ­Institutionen.

Europa steht vor großen Heraus­forderungen: Klima, Technologie, Geopolitik. Wie spiegeln sich diese Themen im Programm wider?

Wir versuchen, diese Krisen multidisziplinär zu betrachten und die Silos zu durchbrechen. Gleichzeitig wollen wir den Blick weg vom reinen Krisenmodus lenken. Europa hat viele Stärken – technologisch, wissenschaftlich, kulturell. Unser Ziel ist, den Zukunftsoptimismus zu fördern und zu zeigen: Europa ist kein Kontinent des Rückzugs, sondern der Möglichkeiten.

Warum ist es gerade jetzt wichtig, über Europas Zukunft zu sprechen?

Weil Europa unter Druck steht, geopolitisch wie geoökonomisch. Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen und definieren, welche Rolle wir in der Welt spielen wollen. Das gelingt nur im Dialog innerhalb Europas und mit Partnern in anderen Regionen. Wenn wir diese Gespräche führen, entsteht automatisch Zukunftsoptimismus. Und genau das ist das Herz des Forums Alpbach.