Digitales Unternehmertum als Motor für Wachstum im Donauraum

Digitale Technologien verändern Märkte, Arbeitsmodelle und Gesellschaft. Sie schaffen neue Formen der Teilhabe und eröffnen Chancen für nachhaltiges Wachstum. Damit dieser Wandel verstanden und gestaltet werden kann, hat das Vienna Institute for Global Studies (VIGS) den Digital Entrepreneurship Ecosystem (DEE) Index entwickelt. Er zeigt, wie gut die Länder im Donauraum auf digitales Unternehmertum vorbereitet sind und wo Handlungsbedarf besteht.
Zwischen Fortschritt und Nachholbedarf
Die Region hat in den vergangenen Jahren vor allem bei Infrastruktur, Datenschutz und digitaler Sicherheit Fortschritte erzielt. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in digitale Dienste ist gestiegen. Gleichzeitig bleibt die unternehmerische Dynamik zurück. Start-ups und Scale-ups sind in vielen Ländern noch nicht stark genug, um das vorhandene Potenzial in nachhaltiges Wachstum umzusetzen. Plattformen, die Innovation und Kooperation fördern könnten, sind ebenfalls schwach entwickelt. Damit bleiben wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen oft ungenutzt.
Österreich als Vorbild Österreich
nimmt eine Vorreiterrolle ein. Das Land liegt in allen untersuchten Dimensionen über dem regionalen Durchschnitt. Die Kombination aus starker Infrastruktur, verlässlichen Institutionen und hoher digitaler Kompetenz schafft eine Basis, auf der Innovation gedeihen kann.
Launch in Wien
Diese Themen stehen im Mittelpunkt des Launch-Events am 28. Oktober 2025 im Innovationshub weXelerate in Wien. Dort werden die Ergebnisse des Index vorgestellt und von Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutiert. Partner sind unter anderem die EU-Strategie für die Donauregion (EUSDR) sowie die Wirtschaftskammer Österreich.
Mit dem DEE Index liefert das VIGS einen Ausgangspunkt für die Debatte darüber, wie die Region ihre digitale Zukunft aktiv gestalten kann – wirtschaftlich wie gesellschaftlich.
Den vollständigen DEE Index Report mit allen Ergebnissen finden Sie unter vigsinstitute.at/deeindex