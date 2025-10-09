Digitales Unternehmertum als Motor für Wachstum im Donauraum

Zwischen Fortschritt und Nachholbedarf

Die Region hat in den vergangenen Jahren vor allem bei Infrastruktur, Datenschutz und digitaler Sicherheit Fortschritte erzielt. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in digitale Dienste ist gestiegen. Gleichzeitig bleibt die unternehmerische Dynamik zurück. Start-ups und Scale-ups sind in vielen Ländern noch nicht stark genug, um das vorhandene Potenzial in nachhaltiges Wachstum umzusetzen. Plattformen, die Innovation und Kooperation fördern könnten, sind ebenfalls schwach entwickelt. Damit bleiben wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen oft ungenutzt.

Österreich als Vorbild Österreich

nimmt eine Vorreiterrolle ein. Das Land liegt in allen untersuchten Dimensionen über dem regionalen Durchschnitt. Die Kombination aus starker Infrastruktur, verlässlichen Institutionen und hoher digitaler Kompetenz schafft eine Basis, auf der Innovation gedeihen kann.