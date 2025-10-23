Stabilität in Zeiten der Unsicherheit

TREND: DBConcepts feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Welche Meilensteine haben das Unternehmen geprägt?

Hatzinger: DBConcepts wurde im Jahr 2000 von vier Partnern gegründet. Nach einer Neuausrichtung 2009 setzten Peter Macek und ich auf ein Dienstleistungs- und Handelsunternehmen mit eigener technischer Expertise. 2011 folgte der Einstieg in das Oracle-Engineered-Systems-Business –Hardwarelösungen, die speziell für Datenbanken optimiert sind. Damit etablierten wir uns als führender Oracle-Partner in Österreich.

Macek: Ein weiterer Meilenstein war 2018 die Gründung unserer Tochtergesellschaft in Nürnberg. Wir wollten das, was wir in Österreich erfolgreich aufgebaut haben, auch in Deutschland etablieren. Der Markt ist größer, aber auch anspruchsvoller – das hat uns als Unternehmen weiter professionalisiert.

Was unterscheidet DBConcepts heute von anderen Anbietern?

Hatzinger: Wir liefern keine Standardlösungen, sondern kombinieren technisches Know-how mit praktischer Erfahrung. Unsere Stärke liegt darin, das gesamte Spektrum von der Datenbank über Infrastruktur und Security bis zum laufenden Betrieb abzudecken.

Welche Bedrohungen sehen Sie aktuell für geschäftskritische Daten?

Hatzinger: Die Risiken reichen von Cyberattacken über Hardwarefehler bis zu menschlichen Irrtümern. Gerade im Mittelstand sehen wir immer wieder Nachlässigkeit: Back-ups werden nicht ausreichend getestet, Sicherheits­updates zu spät eingespielt. Die Unternehmen verlassen sich auf Systeme, die im Ernstfall nur unzureichend funk­tionieren würden.

Macek: Oft fehlt auch eine saubere Testumgebung. Eigentlich braucht man drei bis vier Datenbanken: für Entwicklung, Test, Produktion und Spiegelung. Fehlt das, werden Fehler oft erst im laufenden Betrieb sichtbar – mit entsprechend hohen Folgekosten.

Welche typischen Fehler begegnen Ihnen in der Praxis?

Hatzinger: Ein Dauerbrenner ist die Lizenzierung. Besonders bei Oracle kann es passieren, dass Unternehmen unbewusst Funktionen nutzen, die kostenpflichtig sind. Wenn dann ein Audit ansteht, kann das teuer werden. Wir simulieren deshalb solche Audits, um vorab Klarheit zu schaffen.

Welche Bedeutung haben neue EU-Regelungen wie NIS2 mit strengeren Vorgaben zur Cybersicherheit und DORA, das den digitalen Betrieb von Finanzinstituten reguliert?

Hatzinger: Eine sehr große. Besonders Banken, Versicherungen und der Gesundheitssektor stehen unter wachsendem Druck, Zugriffe lückenlos zu dokumentieren. Wir setzen dabei unter anderem auf Privileged Access Management, das alle Administratoraktivitäten nachvollziehbar macht. Unsere ISO-27001-Zertifizierung unterstreicht diesen Fokus, sie ist mittlerweile häufig Grundvoraussetzung für größere Projekte.

Viele Unternehmen fürchten den kompletten Systemausfall. Wie kann man sich darauf vorbereiten?

Hatzinger: Ganz verhindern lässt sich das nie. Aber man kann vorbeugen: durch Penetrationstests, Vier-Augen-Prinzip und regelmäßige Überprüfungen. Ein einziger falscher Befehl kann reichen, um eine Firma lahmzulegen. Wir sagen immer: Wir sind die Herz­chirurgen der IT-Systeme. Wenn die Datenbank steht, steht der Betrieb vom Onlineshop bis zum Labor.

Macek: Das passiert schneller, als man denkt. Ein einziger Tippfehler bei einer Speicherberechnung kann ein System zum Stillstand bringen. Deshalb braucht es klare Verantwortlichkeiten und Kontrolle.

Kommt es tatsächlich zu solchen Notfällen?

Hatzinger: Ja, immer wieder mal. Wir betreiben auch einen Notfallservice für Unternehmen, die ein akutes Datenbankproblem nicht selbst lösen können. Ein- bis zweimal im Quartal kommt es vor, dass sich bis dahin noch unbekannte Betriebe mit einer Notsituation an uns wenden. Oft ist die Ursache für den Datenbankstillstand nur eine Kleinigkeit, aber man muss halt wissen, wo man ansetzt. Nach solchen Einsätzen werden viele zu Managed-Service-Kunden, weil sie erkennen, wie wichtig Prävention ist.

Sie haben eigene Systeme wie die Maximum Performance Appliance oder die Data Power Appliance ­entwickelt, also Komplettlösungen für leistungsstarke und sichere Datenbanken. Was steckt dahinter?

Macek: Diese Systeme schließen die Lücke zwischen umfassenden Enterprise-Lösungen und einfachen Standardservern. Sie sind vorkonfiguriert, optimiert und sofort einsatzbereit. Also ideal für Mittelständler, die Performance und Stabilität brauchen, aber keine Konzernbudgets haben.

Hatzinger: Die Kunden erhalten damit eine getestete, in sich abgestimmte Plattform. Das reduziert Risiken und Betriebskosten.

Cloud oder eigene Server: Was ­empfehlen Sie?

Hatzinger: Das hängt stark vom Einsatzzweck ab. Systeme mit Echtzeitanforderungen gehören in der Regel On Premise, also ins eigene Rechenzen­trum.

Macek: Viele setzen auf Hybrid­modelle – ein Teil lokal, ein Teil in der Cloud. Man darf aber nicht vergessen: Cloudverbindungen bringen Latenzzeiten mit sich, und nicht jede Software ist für jede Cloud-Version zertifiziert. Das muss man prüfen.

Wie überzeugen Sie den CFO eines Unternehmens, in Sicherheit zu investieren?

Hatzinger: Indem wir vorrechnen, was ein Ausfall kostet. Zwei Tage Produktionsstillstand können Millionen bedeuten. Sicherheit ist keine Kür, sondern eine Versicherung.

Macek: Und sie rechnet sich oft sogar. Moderne Hardware und kluges Lizenzmanagement sparen über Jahre hinweg Kosten. Sicherheit und Effizienz schließen einander nicht aus.

DBConcepts wurde mehrfach als Arbeitgeber ausgezeichnet. Wie gelingt es Ihnen, Fachkräfte langfristig zu halten?

Hatzinger: Wir setzen auf Flexibilität: keine Kernzeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, moderne Arbeitsplätze und regelmäßige Teamevents. Und wir lassen niemanden im Stich, wenn’s einmal schwierig wird.

Macek: Weiterbildung ist zentral. Mit unserem eigenen „Education Hub“ bilden wir junge Mitarbeiter selbst aus. Zwei Kollegen besitzen die höchste Oracle-Zertifizierung Österreichs. Das zeigt, auf welchem Niveau wir arbeiten.

Ein Blick in die Zukunft: Welche Entwicklungen werden die Datenbankwelt verändern?

Hatzinger: Künstliche Intelligenz wird Datenbanken grundlegend verändern: Selbstverwaltende, selbstheilende Systeme sind keine Vision mehr, sondern bald Standard.

Macek: Die Verbindung von KI, Big Data und klassischen relationalen Datenbanken wird entscheidend. Unternehmen, die ihre Daten nicht intelligent nutzen, werden überholt.

Was ist Ihr Fazit nach 25 Jahren DBConcepts?

Hatzinger: Datenbanken sind das Herz moderner IT-Systeme. Wenn sie nicht schlagen, steht das Unternehmen still.

Macek: Und genau dafür sorgen wir: dass der Pulsschlag nie aussetzt.