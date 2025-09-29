New Technologies Summit 2025 – Entdecken Sie die Zukunft!

Am 3. und 4. November 2025 verwandelt sich das Vienna Airport Conference & Innovation Center in ein Zentrum für technologische Vordenker:innen, kreative Köpfe und Innovationsbegeisterte: Der New Technologies Summit 2025 lädt zum Austausch über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Robotik und VR/AR.
Partnerunternehmen – Innovation aus erster Hand
Ein besonderes Merkmal des New Technologies Summit 2025 ist die aktive Beteiligung führender Unternehmen, die mit spannenden Keynotes zum Programm beitragen. Vertreter:innen von IBM, EY, WKO, Plug and Play, Austrian Standards, AIT, Iteratec, Frequentis, ACP, Artivive, Wiener Stadtwerke und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit teilen ihre Expertise und geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und strategische Perspektiven. Ergänzt wird das Programm durch die KI-Pitching-Session powered by aws, die eindrucksvoll zeigen, wie lebendig, praxisnah und zukunftsorientiert die Innovationslandschaft in Österreich ist.
Workshops – Lernen, Anwenden, Weiterdenken
KI für Führungskräfte
The Human-AI Collaboration: Rethinking Problem Framing and Innovation
KI trifft Kreativität – Wenn Maschinen Ideen haben
AR als Medium für kreatives Storytelling
In Rekordzeit KI-Prototypen entwickeln
Keynotes – Impulse von führenden Unternehmen
Almost Human – The Humanoid Revolution
Business Reinvention im Zeitalter der KI
Beyond Reality: Augmented Reality für immersive Marketing- und Markenerlebnisse
Digitales Prüfbuch & KI: Wie smarte Prüfprozesse B2B neu definieren
How Sharks Learn to Fly
Start-up Innovation
Die KI-Pitching-Session powered by aws zeigt eindrucksvoll, wie dynamisch und praxisnah die Innovationslandschaft in Österreich ist.
Networking & Matchmaking
Neben dem fachlichen Austausch bietet der Summit zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Kennenlernen – etwa bei den 1:1-Matchmaking-Sessions, in der Ausstellung oder beim gemeinsamen Frühstück.
Sichern Sie sich ihr Ticket zu den diesjährig besonders attraktiven Preisen:
2-Tages-Ticket: 180 Euro
1-Tages-Ticket: 99 Euro