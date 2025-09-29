New Technologies Summit 2025 – Entdecken Sie die Zukunft!

Trend Logo
Am 3. und 4. November 2025 verwandelt sich das Vienna Airport Conference & Innovation Center in ein Zentrum für technologische Vordenker:innen, kreative Köpfe und Innovationsbegeisterte: Der New Technologies Summit 2025 lädt zum Austausch über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Robotik und VR/AR.

Partnerunternehmen – Innovation aus erster Hand

Ein besonderes Merkmal des New Technologies Summit 2025 ist die aktive Beteiligung führender Unternehmen, die mit spannenden Keynotes zum Programm beitragen. Vertreter:innen von IBM, EY, WKO, Plug and Play, Austrian Standards, AIT, Iteratec, Frequentis, ACP, Artivive, Wiener Stadtwerke und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit teilen ihre Expertise und geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und strategische Perspektiven. Ergänzt wird das Programm durch die KI-Pitching-Session powered by aws, die eindrucksvoll zeigen, wie lebendig, praxisnah und zukunftsorientiert die Innovationslandschaft in Österreich ist.

Workshops – Lernen, Anwenden, Weiterdenken

  • KI für Führungskräfte

  • The Human-AI Collaboration: Rethinking Problem Framing and Innovation

  • KI trifft Kreativität – Wenn Maschinen Ideen haben

  • AR als Medium für kreatives Storytelling

  • In Rekordzeit KI-Prototypen entwickeln

Keynotes – Impulse von führenden Unternehmen

  • Almost Human – The Humanoid Revolution

  • Business Reinvention im Zeitalter der KI

  • Beyond Reality: Augmented Reality für immersive Marketing- und Markenerlebnisse

  • Digitales Prüfbuch & KI: Wie smarte Prüfprozesse B2B neu definieren

  • How Sharks Learn to Fly

Start-up Innovation

Die KI-Pitching-Session powered by aws zeigt eindrucksvoll, wie dynamisch und praxisnah die Innovationslandschaft in Österreich ist.

Networking & Matchmaking

Neben dem fachlichen Austausch bietet der Summit zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Kennenlernen – etwa bei den 1:1-Matchmaking-Sessions, in der Ausstellung oder beim gemeinsamen Frühstück.

