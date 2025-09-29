New Technologies Summit 2025 – Entdecken Sie die Zukunft!

Ein besonderes Merkmal des New Technologies Summit 2025 ist die aktive Beteiligung führender Unternehmen, die mit spannenden Keynotes zum Programm beitragen. Vertreter:innen von IBM, EY, WKO, Plug and Play, Austrian Standards, AIT, Iteratec, Frequentis, ACP, Artivive, Wiener Stadtwerke und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit teilen ihre Expertise und geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und strategische Perspektiven. Ergänzt wird das Programm durch die KI-Pitching-Session powered by aws, die eindrucksvoll zeigen, wie lebendig, praxisnah und zukunftsorientiert die Innovationslandschaft in Österreich ist.