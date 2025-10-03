Weltpremiere: Erste globale Krypto-Sicherheitskonferenz bringt Top-Speaker nach Wien

Seit dem Start von Bitcoin im Jahr 2009 hat sich der Krypto-Sektor zu einem Multi-Billionen-Dollar-Markt entwickelt. Eine Frage rückt dabei zunehmend ins Licht der Aufmerksamkeit: Wie können die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit digitaler Assets nachhaltig gestärkt werden? Antworten soll die erste internationale Konferenz zur Krypto-Sicherheit liefern, die am 6. und 7. November 2025 in Wien stattfindet – eine Weltpremiere, die Österreichs Rolle als globaler Drehpunkt der regulierten Krypto-Wirtschaft unterstreicht.

Veranstaltet wird „The Crypto Safety Conference“ von Bluechip, der weltweit ersten auf Kryptowährungen spezialisierten Ratingagentur, in Kooperation mit der Raiffeisen Bank International. Die zweitägige Veranstaltung im Festsaal der RBI bringt internationale Expert:innen, C-Level-Vertreter:innen aus Banken, Investmentgesellschaften und Krypto-Start-ups sowie Fachleute aus Rechts- und Steuerberatung zusammen, um Risiken, Sicherheitsmaßnahmen und regulatorische Standards im Umgang mit Kryptowährungen und digitalen Assets zu diskutieren.



Zu den Speakern zählen: